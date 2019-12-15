فعاليات شتوية «وسط مدينة دبي» احتفاء بموسم الأعياد

المصدر: دبي - البيان

تتيح «وسط مدينة دبي»، التي تعدّ واحدة من أبرز وجهات الحياة العصرية الراقية في العالم، لزوارها خلال موسم الأعياد هذا العام فرصة استثنائية لاستكشاف لحظات ساحرة مع فعاليات وسط مدينة دبي الشتوية الرائعة، إذ سينبض وسط المدينة حتى 28 ديسمبر بمجموعةٍ غير مسبوقة من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية الرائعة.

وسيشكّل «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» محور أنشطة وفعاليات الحملة، حيث ستكتسي أرجاء البوليفارد بتشكيلة من أضواء الزينة والأشجار المغطاة بالثلوج، ودمى كسارات البندق، بالإضافة إلى مجموعة غنية من الأنشطة والعروض الحية لجميع أفراد العائلة.

علاوةً على ذلك، ستزدان الوجهة بمجسمات مضاءة بعلو 4 أمتار لغزلان الرنة، وصفوف متتالية من النجوم البراقة والشرائط والحمامات لإضفاء حلة احتفالية رائعة.

رحلة شيقة

وتأخذ الفعاليات الشتوية الزوار برحلة شيقة عبر أرجاء «داون تاون ايتس»، وهو متنزه عصري مصنوع من الصناديق المكدسة، ويقدم خياراتٍ متنوعة من منافذ المأكولات الشهية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة على امتداد البوليفارد، مع عناصر احتفالية تثري أجواء النزهة.

ومن التجارب التي لا ينبغي تفويتها أيضاً خلال فعاليات وسط المدينة الشتوية الرائعة «ترولي دبي»، الذي سيتحول إلى مقهى احتفالي ساحر يقدّم الشوكولاته الساخنة وكعك الزنجبيل والحلويات الشهية من مطعم «أنجلينا».

ولإضفاء المزيد من أجواء البهجة، سيحاط «ترولي دبي» بالأشجار المكسوة بالثلوج والأضواء البراقة وكسارات البندق العملاقة، إلى جانب فرقة موسيقية تعزف ترانيم الأعياد بشكل حي. ويمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة معالم وسط مدينة دبي مع احتساء الكاكاو الساخن ومشاهدة العروض الفنية في الشوارع خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ركن احتفالي

كما توفّر منصة «كيدزانيا جو» ركناً احتفالياً يسمح للأطفال من سن 2 - 16 عاماً، ممارسة مجموعة متنوعة من الفنون والحِرف. ويتم استضافة هذه المنصة في متنزه «داون تاون ايتس» وسط أضواء وديكورات احتفالية رائعة، بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحيّة من الساعة 2 ظهراً ولغاية 10 مساءً.

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بممارسة لعبة جولف الجليد مع أفراد العائلة والأصدقاء، وذلك في المضمار المخصص الذي يفتح أبوابه اعتباراً من الساعة 2 ظهراً ولغاية 10 مساءً في البوليفارد بالقرب من فندق «العنوان وسط المدينة».

ويمكن للزوار أيضاً إثراء صفحاتهم على انستجرام بالتقاط صورٍ رائعة بجوار صناديق مضيئة تحمل وسوم الاحتفالات، وخلال العروض الفنية الحية في الشوارع. وتتنوع هذه العروض بين الحفلات الموسيقية وعروض الخفة والألعاب البهلوانية أيام الخميس والجمعة والسبت حتى 28 ديسمبر، من الساعة 4 ولغاية 10 مساءً.

وستتوفّر أيضاً عروضٌ ممتعة لشخصيات عيدان الحلوى الملونة والجنيات البيضاء وعازفي الكمان، ومتزلجين يرتدون كرات الزينة، بالإضافة إلى مجسم كبير لقزم الأعياد، وهو ما يضفي أجواءً ساحرةً على احتفالات الموسم. علاوةً على ذلك، يقام بجانب منحوتة «أجنحة المكسيك»، عرضٌ ترفيهي مفاجئ سيلهم الزوار ويتيح لهم فرصة مميزة لالتقاط صور «سيلفي» رائعة.

حلة الأعياد

سيرتدي سوق البحار، وجهة التسوق والترفيه المصمّمة على طراز الأرابيسك، حلة الأعياد، موفراً لزواره باقةً متنوعةً من الأنشطة الاحتفالية وخيارات الأطعمة والمشروبات. وتقدّم هذه المنافذ عروضاً خاصة بموسم الأعياد، بالإضافة إلى حسومات مجزية تصل إلى 75% على الهدايا خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويمكن للعملاء الذين ينفقون ما لا يقل عن 100 درهم إماراتي، الحصول على تغليف مجاني لهداياهم في منصات مخصصة لذلك. ويشكّل تراس سوق البحار مكاناً فريداً لالتقاط الصور مع خلفية رائعة يظهر فيها برج خليفة ونافورة دبي.

وتضم باقة فعاليات وسط مدينة دبي الشتوية الرائعة أيضاً، سوق دبي أوبرا الاحتفالي، والذي سيستمتع فيه الزوار بتناول حلويات الأعياد وعروض التسوق الموسمية في قلب «وسط مدينة دبي» وعلى ظلال برج خليفة. ويضم السوق كذلك العديد من الأنشطة والفعاليات الإبداعية الممتعة للأطفال، بما في ذلك محطة صنع الحلوى ومنصات الفنون والمهن وعربات القطار وغيرها. ويفتح هذا السوق أبوابه أمام الزوار حتى 14 ديسمبر.