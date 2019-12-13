«اليونسكو» تدرج النخلة ضمن التراث الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمد الاجتماع الرابع عشر للجنة الدوليّة الحكوميّة لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، الذي يعقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا في الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر الجاري، تسجيل ملف النخلة في القائمة التمثيليّة للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وذلك في إطار حرص الإمارات على صون تراث الدولة والترويج له من خلال منظمة اليونسكو، الراعي الأول للثقافة والتراث الإنساني المشترك.

ويعد تسجيل النخلة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، إضافة نوعيّة للجهود التي تبذلها دولة الإمارات لصون تراثها والترويج له على الصعيد العالمي بالتعاون مع منظمة اليونسكو، حيث نجحت الدولة في السنوات الماضية في تسجيل 8 عناصر من تراثها الوطني في القائمة، وقد قادت تسجيل العديد من الملفات بشكل مشترك مع دول أخرى، ما أسهم في تضافر الجهود الدولية لحماية التراث واستمراره.

لمتابعة التفاصيل اقرأ: