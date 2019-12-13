مهرجان الظفرة.. احتفاء بموروث الإمارات الثقافي

المصدر: أبوظبي - وام

تتواصل فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الظفرة الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي. ويقدم المهرجان، الذي يستمر حتى 25 ديسمبر الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، العديد من المسابقات والبرامج والفعاليات التراثية المتنوعة التي تحتفي بالموروث الثقافي للدولة.

جولة

وتفقّد معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وسلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سوق الظفرة التراثي في مهرجان الظفرة 2019، حيث اطلعا على سير الفعاليات والمسابقات التراثية المختلفة، وزارا مختلف أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان.

ورافق معاليه عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وعبد الله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة.

عام التسامح

وقال معالي اللواء فارس خلف المزروعي إن مهرجان الظفرة، الذي يتزامن في دورته الحالية مع عام التسامح، يجمع الجمهور الكبير من جميع أنحاء العالم في منطقة الظفرة التاريخية، لنتمكن من خلال هذا الحدث أن نسلط الضوء على نموذج الإنسان الإماراتي المحب لوطنه والمتفاني في الحفاظ على تراثه وتاريخه والمتسامح مع الجميع، معرباً عن سعادته بهذه الدورة المميزة للمهرجان.

شكر وتقدير

وتقدم معاليه بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهاته المستمرة من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي وصونه، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمختلف المشاريع الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لمختلف الفعاليات والمهرجانات والبرامج التي تعنى بالموروث الثقافي الإماراتي.

مزاينة التمور

وتعتبر مسابقة مزاينة التمور، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الظفرة 2019، إحدى الفعاليات التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في سوق الظفرة التراثي بالمهرجان، والتي تهدف إلى الاحتفاء بشجرة النخيل، وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي، وزيادة إنتاج التمور الإماراتية وتسويقها محلياً وخارجياً.

تعايش

أوضح عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة الفعاليات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن المهرجان، الذي يحمل شعار المحافظة على إرث الأجداد، نجح في تسليط الضوء على قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر.