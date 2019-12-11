«دبي للتسوّق» في يوبيله الفضي.. فعاليات وعروض استثنائية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في إطار استعداداتها للاحتفال باليوبيل الفضي لأحد أكبر وأهم مهرجانات التسوّق في العالم، أول من أمس، مؤتمراً صحفياً، في «برواز دبي»، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، حيث تم الكشف عن جدول الفعاليات المتنوّعة التي ستشهدها المدينة خلال الحدث. ويأتي الإعلان عن المهرجان في إحدى أبرز الوجهات التي تقف شاهدةً على تاريخ دبي بماضيها وحاضرها، ليعكس النمو والتطوّر الذي شهده على مدار السنوات الماضية ومواكبته للنهضة التي شهدتها دبي في ظل القيادة الرشيدة.

وكشف المؤتمر عن انطلاق المهرجان بحفل كبير يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري، وتستمر فعالياته حتى 1 فبراير المقبل، وسيشهد مجموعة كبيرة من العروض الترفيهية المدهشة، والتجارب الاستثنائية، والأنشطة التسويقية المبتكرة، والعروض الترويجية، والجوائز المذهلة لتضفي الأجواء الاحتفالية على جميع أفراد العائلة على مدار 38 يوماً.

الدورة الأولى

وانطلقت الدورة الأولى لمهرجان دبي للتسوّق قبل 25 عاماً، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي وجهة سياحية لجميع أفراد العائلة على مدار العام. وشكّل المهرجان مذاك نقطة تحوّل لقطاع التجزئة، ونجح في ترسيخ مكانته واحداً من أكبر وأهم المهرجانات في المنطقة وساهم في استقطاب ملايين الزوّار من مختلف أنحاء العالم لزيارة دبي والاستمتاع بأجوائه الاحتفالية، واستطاع أن يقدّم تجارب تسوّق مميّزة لزوّاره مع ارتفاع عدد مراكز التسوّق التي تجاوز عددها اليوم 100 مركز.

تجربة مميزة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «شهدت دبي تطوراً كبيراً في مختلف المجالات على مدار السنوات الماضية، وكان مهرجان دبي للتسوق من المبادرات المهمة التي ساهمت في تعزيز قطاع التجزئة، وها نحن اليوم نستعد لإطلاق دورة مميّزة للمهرجان الذي يعد شاهداً على ماضي المدينة وحاضرها. ويعتبر مهرجان دبي للتسوّق فرصة لزوّار وسكّان الإمارة للاستمتاع بأفضل ما تقدّمه المدينة من عروض ترفيهية، وتخفيضات وجوائز قيّمة، كما ساهم المهرجان في تحقيق أحلام الآلاف من الأشخاص، وذلك بفضل الجوائز الضخمة التي تم تقديمها خلال الدورات الماضية. ونحن نسعى لجعل تجارب الزوّار مميّزة وفريدة من خلال التعاون مع شركائنا في مختلف القطاعات، وذلك لتعزيز مكانة دبي كإحدى الوجهات العالمية المفضلة للزيارة».

حفل الافتتاح

ستنطلق الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق بحفل مميز في «برج بارك» بوسط مدينة دبي. وسيتخلل الحفل إقامة عروض فنّية يقدّمها عدد من الفنانين الإماراتيين والعالميين، إضافة إلى أنشطة ثقافية وفقرات تناسب كافة أفراد العائلة، وذلك من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 11 ليلاً يومي 26 و27 ديسمبر. كما سيتم إنارة الشوارع والطرقات في أرجاء المدينة بأشكال متنوعة، وسيتمكن الجمهور كذلك من مشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة.

فعاليات

ستحيي نخبة من الفنّانات والفنّانين العالميين عدداً من الحفلات الموسيقية التي تلبي مختلف الأذواق خلال مهرجان دبي للتسوّق، حيث تستضيف صالة «كوكاكولا أرينا» في سيتي ووك، حفلاً للفنان الباكستاني راحت علي خان في 27 ديسمبر الجاري، فيما تحيي النجمة البريطانية إيلي غولدنغ حفلاً لجمهورها في دبي في 10 يناير المقبل. ويستضيف مسرح مدينة دبي للإعلام حفلاً فنياً في الهواء الطلق للنجم المصري عمرو دياب في 24 يناير المقبل، وسيتم الإعلان عن المزيد من الحفلات الموسيقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيكون عشّاق كرة القدم على موعد مع ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا في فندق «دبليو» دبي، النخلة في 8 يناير المقبل، حيث يأخذ فيرديناند الحضور في رحلة تتضمن مسيرته الرياضية من خلال تسليط الضوء على بعض من تجاربه الشخصية.

وستشهد دبي خلال المهرجان أول حفل غنائي بتقنية الهولوغرام، والذي ستتجسّد خلاله كوكب الشرق «أم كلثوم» على المسرح، وستصاحبها فرقة موسيقية تضم 20 عازفاً، وسيتخلل الحفل أداء للفنانة سناء نبيل، حفيدة أم كلثوم. علماً أنه سيتم تنظيم هذا الحفل على المسرح الرئيس في دبي أوبرا يومي 26 و27 ديسمبر الجاري.

فعاليات جديدة

من الفعاليات الجديدة التي يشهدها المهرجان هذا العام، فعالية تحدّي (Yalla DSF) التي تقدمها «كلوب أباريل»، وهي عبارة عن لعبة تفاعلية عبر الهواتف المتحركة بأربع لغات هي الإنجليزية والعربية والماندرين والروسية، وهي مثبتة على الصفحة الرئيسية للهواتف بدلاً من تحميل تطبيق خاص، ويتيح التحدّي للمشاركين فرصة الفوز بجوائز حصرية يمكن الحصول عليها بشكل فوري، ويتوجب على المشاركين التنقّل في أنحاء مختلفة من المدينة وتجاوز مراحل جديدة للفوز بجوائز أكبر، بما فيها الدخول في السحب على الجائزة الكبرى.

فنون الإضاءة

ستتزين منطقة «برج بلازا» بالإضاءة التفاعلية المميزة خلال الفترة من 7 يناير وحتى 1 فبراير المقبلين، لتقدّم لزوّارها أجمل اللحظات التي تتناغم فيها الموسيقى مع المرايا والإضاءة الملوّنة بشكل مثالي.

كما ستنتشر العروض الفنّيّة في مختلف أنحاء المدينة لتنشر أجواء البهجة والفرح بين الجمهور. وسيقدّم عدد من الفنانين والموسيقيين العالميين مجموعة من العروض التي تناسب جميع أفراد العائلة.

وتعد عروض الألعاب النارية من الفعاليات التقليدية في مهرجان دبي للتسوّق، حيث ستتزيّن سماء المدينة بهذه العروض الخلّابة، ويمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدتها كل ليلة في «ذا بييتش»، و«السيف»، و«لا مير»، و«دبي فستيفال سيتي»، وخور دبي، و«ذي بوينت»، و«برواز دبي».

تسوّق

وتشهد مختلف مراكز التسوّق في دبي عروضاً ترويجية على مجموعة واسعة من العلامات التجارية، والتي تشمل الأزياء ومستحضرات التجميل والمستلزمات المنزلية وغيرها.

وستنطلق دورة هذا العام مع تخفيضات حصرية لمدة 12 ساعة في مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم العقارية، وستتاح الفرصة خلالها للمتسوّقين الحصول على تخفيضات تصل إلى 90%، مع فرصة لـ 25 شخصاً للفوز بمبلغ 10000 درهم لكل منهم.

وسيكون عشّاق التسوّق على موعد مع صفقات يومية على مدار 25 يوماً، حيث سيتم الإعلان عن هذه الصفقات قبل 24 ساعة من توافرها، وستمنح المتسوّقين تخفيضات تصل إلى 90% على علامة تجارية محددة في موقع واحد خلال الفترة ما بين 2 – 26 يناير المقبل.

أسواق خارجية

يشهد المهرجان هذا العام إضافةً جديدةً تتمثّل في سلسلة من الأسواق الخارجية المؤقتة في عدد من المواقع، والتي تشمل «لاست إكزت» الخوانيج، وشارع الرقة و«سيتي ووك 2»، وتقدّم هذه الأسواق تجارب تسوّق مبتكرة وعروضاً ترفيهية بلمسة تراثية.

كما يوفر السوق التراثي منصّة ثقافية لمهرجان دبي للتسوّق، حيث تم تصميمه ليحاكي الأسواق التقليدية في دولة الإمارات، ويمتد السوق على مسافة 1.8 كيلومتر في منطقة «السيف» على ضفاف خور دبي. وسيتيح الفرصة للتعرّف إلى الثقافات المختلفة والاستمتاع بالتسوّق والعروض الفنّيّة والترفيهية وتناول المأكولات المتنوّعة من حول العالم.

ويعود السوق الموسمي بحلّة جديدة خلال هذه الدورة من المهرجان. وتستمر هذه الفعالية بين 16 يناير و1 فبراير المقبلين، وستشهد مشاركة مجموعة من الفرق والموسيقيين الناشئين المحليين والعالميين، إضافة إلى مصمّمي الأزياء وتوفّر عربات الطعام. وسيتضمن السوق الموسمي منطقة ألعاب تتسع لـ 24 لاعباً، إضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال.

عروض خاصة

واحتفالاً باليوبيل الفضّي للمهرجان، وبالتعاون مع تطبيق زوماتو، سيقدّم أكثر من 1000 مطعم تخفيضات تبدأ من 25% خلال المهرجان، وذلك عند تناول الوجبات في المطعم، ويمكن الحصول على هذا العرض مع عضوية زوماتو الذهبية، والتي ستتوافر بتخفيض على رسوم العضوية بنسبة 25%.

سحوبات وجوائز

يقدّم المهرجان وبالتعاون مع دبي مول حملة ترويجية جديدة، ستتيح لمن يتسوّق في متاجر دبي مول فرصة الدخول في سحب على مليونير سكاي واردز، وسيتم اختيار 5 فائزين يحصل كل منهم على 1.000.000 ميل من أميال سكاي واردز.

وبالتعاون مع «هوم سنتر»، إحدى الشركات الرائدة في عالم المفروشات، ستتاح الفرصة للمتسوّقين للدخول في سحب على 25 جائزة لإعادة تجديد المنزل من هوم سنتر.

وتقدّم سحوبات إنفينيتي الكبرى الفرصة للفوز بجائزة يومية تشمل سيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200.000 درهم لفائز واحد. ويمكن لأي شخص شراء بطاقة السحب بمبلغ 200 درهم للحصول على فرصة الفوز بالجائزة اليومية. كما تتيح سحوبات إنفينيتي الكبرى الفرصة لشخص واحد للفوز بالجائزة الكبرى والتي تبلغ 1.000.000 درهم في نهاية مهرجان دبي للتسوّق. علماً أنه يمكن الحصول على بطاقات السحب من محطات «إينوك» و«إيبكو»، ومحطات مترو دبي والقرية العالمية.

كما تتيح سحوبات نيسان الكبرى للمتسوّقين فرصة الفوز بسيارة من خمس فئات من نيسان، وهي باترول 2020، باثفايندر 2019، أكس-تريل 2020، Kicks 2020، وسنترا 2020، وذلك من خلال شراء منتجات غير بترولية بقيمة 25 درهماً من محطات «إينوك» و«إيبكو»، وسيتم منح 33 سيارة خلال سحوبات نيسان الكبرى هذا العام.

شركاء

تنظم الدورة بدعم من: طيران الإمارات، إعمار مولز، ماجد الفطيم العقارية، مِراس، نخيل، ميركاتو، مجموعة الفطيم، مجموعة عبد الواحد الرستماني، سوق دبي الحرة، إينوك، اتصالات، بنك رأس الخيمة الوطني، وجمبو للإلكترونيات.