مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحتفي بالفائزين بجائزة "فضاءات من نور"

المصدر: أبوظبي – منى خليفة

يحتفي مركز جامع الشيخ زايد الكبير اليوم بتكريم الفائزين في الدورة السابعة لجائزة فضاءات من نور للتصوير الضوئي. وتفتح الجائزة أبواب الإبداع أمام المهتمين بها احتفاءً بالقيم والمعاني الحضارية السامية وما يرمز له الصرح الكبير من مبادئ التعايش والتسامح والتواصل بين الأمم على اختلاف ثقافاتهم. وبما يزخر به من جماليات معمارية ومقتنيات فريدة وتنوع في فنون العمارة والزخرفة الإسلامية، وبين تماهي اللون والضوء تنبض الفكرة بسكون فتخلد كتميمة إبداع موصومة بالإنسانية والتفرد، ورسم فضاء من التسامح من وطن التسامح ومنارته جامع الشيخ زايد الكبير، الذي كان ملهم الصور الفائزة، الموشومة بقيم الدين الحنيف وتعاليمه السمحة.

تكريم أصحاب الهمم

روحهم المرهفة كانت الضوء الذي رسم لوحاتهم النابضة بالإبداع، وإيمانا من مركز جامع الشيخ زايد الكبير بالدور الفاعل والمؤثر لأصحاب الهمم كروح نابضة بالتميز ودعما لموهبتهم في التصوير الضوئي، تم دعوتهم للمشاركة في جائزة فضاءات من نور للتصوير الضوئي في دورتها السابعة لالتقاط صور لجمالية العمارة الإسلامية للجامع بعيونهم، فلم يكتفوا باقتناص أرقى لوحات الضوء على عدساتهم بل حصدوا الجوائز، واحتفت بهم الأمسية.