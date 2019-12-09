«أبعاد ثقافية» يواصل رصد مشهد الإمارات الإبداعي

المصدر: دبي - البيان

يواصل برنامج «أبعاد ثقافية» الذي يقدمه الإعلامي جمال مطر على قناة «سما دبي» التلفزيونية، استقصاءه للمشهد الإبداعي والثقافي والفكري في الإمارات، عبر مجموعة من التقارير الميدانية التي تلتقط المتميز والمدهش في أنشطة المؤسسات التي تخدم الثقافة في إمارة دبي ومختلف إمارات الدولة.

ويرصد البرنامج في الحلقة الاستهلالية لموسمه الجديد التي تبث في الثامنة من مساء اليوم، على قناة «سما دبي»، تفاصيل الأمسية الشعرية التي أحياها 4 من شعراء الوطن بمناسبة اليوم الوطني 48 للدولة، في ندوة الثقافة والفنون، حيث تغنى كل من الشعراء: سالم الزمر وشهاب غانم ومحمود نور وعبد الله الهدية، عبر نصوص احتفت بهذا اليوم العزيز على قلوبنا، مستذكرين مآثر الآباء المؤسسين وروح التعايش والسلام التي تعم البلاد.

ويتوقف البرنامج في فقرات أخرى، عند موضوع المسكوكات النقدية القديمة، وكيف تأثرت عبر مراحل التاريخ بأصول ومبادئ الفقه الإسلامي، سواء من ناحية شكل هذه العملات أو طريقة صناعتها ونقش صور الخلفاء عليها.

كما يذهب البرنامج إلى احتفالية الجامعة الأمريكية في دبي، والتي نظمت مسابقة للقصة القصيرة وأعلنت نتائجها بفوز إحدى الطالبات بمنحة دراسية قيمتها (400 ألف درهم إماراتي) لمدة 4 سنوات، إضافة إلى مقابلات مع الأوائل المشاركين في هذه المبادرة القيمة.

ويختتم البرنامج فقراته لهذا الأسبوع بحوار مطول مع المبدعة والفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه، إحدى أهم المشتغلين بالفن البصري في الإمارات، وهي أيضاً رائدة من رواد الحركة التشكيلية، حيث شاركت في أول معرض أقيم في الدولة في العام 1972، وما تزال في أوج عطائها الإبداعي حتى اليوم.

دعم

يحظى برنامج «أبعاد ثقافية» في موسمه السابع على قناة سما دبي، بدعم مباشر من ندوة الثقافة والعلوم بدبي، والتي تعد رئة المدينة الثقافية بما تطرحه من برامج وفعاليات ومعارض يقوم البرنامج بتغطيتها أولاً بأول، إضافة إلى إجراء الحوارات مع المبدعين في كافة مجالات الثقافة والآداب والفنون، للخروج بمجلة ثقافية متنوعة تعتمد الإبهار البصري في استعراض الفنون بشكل عام عن طريق اللقاءات بالمبدعين ورصد المعارض الفنية وتقديمها بشكل مميز ومبتكر.

كما يعد البرنامج نافذة للتعرف إلى الحراك الثقافي وفعاليات هيئة دبي للثقافة والفنون، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي، وأوبرا دبي وغيرها من الفعاليات والجوائز الثقافية، في الوقت الذي حصل البرنامج في مواسمه السابقة على العديد من الجوائز منها جائزة العويس للدراسات، وجائزة 100 مبادرة ومبادرة في أبوظبي، كما يحظى بنسبة مشاهدة عالية محلياً وعربياً، حيث يشرف عليه الأديب والشاعر عادل خزام، ومن تقديم الكاتب والإعلامي جمال مطر، والتقارير الميدانية لوليد المرزوقي، وإخراج والإنتاج للمخرجة الإماراتية مريم خوري.

توقيت

يبث برنامج «أبعاد ثقافية» بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم، على قناة سما دبي، مساء الإثنين الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، 16:00 بتوقيت غرينتش، والإعادة الثلاثاء الساعة: 02:00 صباحاً، والساعة: 14:00، والجمعة الساعة: 09:00 صباحاً والساعة: 17:00، ويوم السبت: 11:00 صباحاً، والأحد الساعة: 02:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.