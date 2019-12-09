«أيام دبي للموضة» يحتفي بصنّاع الأزياء العالميين

المصدر: دبي - البيان

تشهد الدورة الثانية من مهرجان «أيام دبي للموضة»، التي انطلقت أمس وتنظمها «هلا بالصين»، المبادرة المشتركة بين «مِراس» و«دبي القابضة»، إطلاق تشكيلة أزياء جديدة لبعضٍ من أشهر المصممين الواعدين في الصين، وذلك خلال عروض حصرية تقام في دبي خلال شهر ديسمبر الجاري، ويديرها الأب الروحي للموضة والأزياء في الصين، جيري تشانغ.

وتتراوح العلامات التجارية المشاركة في الحدث بين تلك المعروفة مثل «هيفين غايا» و«جوسير» وأخرى ناشئة مثل «جوي آند جوا» و«تشانغ لووي». وسيتم عرض التشكيلات الجديدة على منصة عرض الأزياء في فندق «سيزرز بالاس بلوواترز» في دبي خلال شهر ديسمبر الجاري، أمام حشد من مصممي وعشاق الأزياء والموضة.

وسوف تعرض كل علامة تجارية ما يصل إلى 40 تصميماً من تشكيلاتها الجديدة ضمن عروض يستمر كل واحد منها 30 دقيقة كل ليلة، وتشارك فيها أشهر عارضات الأزياء والفائزات في مسابقة ملكة جمال العارضات الدولية لعام 2019.

وفي ما يلي لمحة عن أبرز العلامات التجارية التي ستطلق تشكيلات أزيائها الجديدة خلال نسخة العام الحالي من أيام دبي للموضة:

هيفن غايا

تجمع «هيفن غايا»، التي انطلقت على يد تشونغ يينغ، بين التصاميم الصينية التقليدية واللمسات الإبداعية المعاصرة. وبعد أن خطفت الأضواء خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس، حققت هذه العلامة التجارية التي تعكس شغف مؤسسها بعالم الموضة والأناقة، شهرة واسعة وأصبحت اسماً لامعاً في عالم الأزياء الصينية الراقية.

جوسير

تسعى جوسير إلى تقديم فساتين راقية ومميزة للزفاف والسهرة. ومنذ إطلاقها في العام 2002، تم تسجيل هذه العلامة التجارية في أكثر من 30 دولة حول العالم لتصبح اليوم، بما تمتلكه من خبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً، واحدة من أكبر دور تصميم وصناعة الفساتين الفاخرة وقد تم تصنيف مؤسسي العلامة التجارية آيبنغ يو، وكيينغ وي ضمن «أفضل 10 مصممين» خلال أسبوع الموضة في الصين.

توني آند توني

يعتبر توني، وهو من أشهر نقاد الموضة، أحد رواد التأثير في صناعة الأزياء الصينية. وقد أسس «عراب الموضة» هذه العلامة التجارية لإظهار حبه الشخصي للتصميم والأزياء. وقد فاز توني بجوائز مثل «رائد الأزياء الصينية» و«الشخصية المميزة في مجال الأزياء»، ويقود حالياً واحدة من أبرز دور الأزياء التي تقدم تشكيلات مميزة من الملابس والمنتجات الفاخرة.

زوال يانتي

أسست المصممة زو يانتي علامتها التجارية «زوال يانتي» لتلبية تطلعات السيدات المهتمات بأحدث صيحات الموضة. شاركت المصممة في مهرجان بيرث للموضة بالعام 2017 واستطاعت تحقيق نجاح كبير بوصفها تمثل حقبة جديدة في قطاع الأزياء.

تتميز هذه العلامة التجارية بضبط كبير للمواد المستخدمة في كل قطعة، كما تتسم منتجاتها بجودة عالية وتصاميم فريدة تجعل مشاركتها إضافة مهمة إلى فعالية هذا العام من أيام دبي للموضة.

«إسمود دبي»

تأسس معهد الأزياء الفرنسي «إسمود دبي» بمدينة دبي الأكاديمية العالمية في العام 2006، وهو يعد أول معهد عالٍ للأزياء في الإمارات والوحيد من نوعه المخصص بشكل كامل لتعليم فن الأزياء والموضة. وقد` نجح المعهد على مدار الأعوام العشرة الأخيرة في رعاية مواهب أكثر من 400 خريج في مجال تصميم الأزياء أصبح العديد منهم الآن رواداً في قطاع الأزياء بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

12

تقام فعاليات «أيام دبي للموضة» إلى غاية 12 ديسمبر الجاري في مختلف أنحاء دبي، بتنظيم من مبادرة «هلا الصين» المشتركة بين شركتي «مِراس» ودبي القابضة.

لتتيح على مدى خمسة أيام فرصة فريدة لتسهيل التبادلات التجارية والثقافية بين الصين والإمارات العربية المتحدة، وتوفر منصة عرض مثالية لدور الأزياء الصينية والعالمية الناشئة، تقدم من خلالها منتجاتها المبتكرة في أسواق الشرق الأوسط.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة «هلا بالصين» نظمت خلال عامها الأول مجموعة من الفعاليات والأنشطة البارزة التي شهدت مشاركة الجالية الصينية في دولة الإمارات، والشركات الصينية التي تسعى لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، من أجل استكشاف الفرص الجديدة والواعدة.