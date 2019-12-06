حفلات اليوم الوطني الغنائية تستقطب جمهوراً كبيراً

المصدر: دبي - البيان

تميزت الحفلات الغنائية التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات بإقبال جماهيري كبير، ممن حرصوا على مشاهدة نجومهم المفضلين في «لا مير» و«القرية العالمية».

وسجّلت الحفلات الغنائية التي أقيمت في «لا مير» حضوراً لافتاً، إذ استقطبت حفلات الوجهة السياحية المتميزة من «مراس»، وهي حفلة الفنان عيضة المنهالي بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، وحفلة الفنانة بلقيس والفنان عيسى المرزوق يوم 1 ديسمبر الجاري، إلى جانب حفلة الفنان حسين الجسمي بتاريخ 2 ديسمبر، حضور أكثر من 104 آلاف شخص.

تعاون

وتقام الحفلات الغنائية في «لا مير» و«السيف» بالتعاون مع مِراس، الشريك الاستراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وإضافة إلى الأمسيات والحفلات الغنائية، قدمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للجمهور العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.