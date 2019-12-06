«سيناترا العرب» على مسرح دبي أوبرا يوم 15 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

تستقبل دبي أوبرا المطرب الفلسطيني عمر كمال، في حفل وحيد يقام يوم 15 ديسمبر، بعد النجاح الكبير الذي حقّقه ألبومه الأول Serenade، ويقدّم كمال عرضه الجديد الذي يحمل عنوان Show Me the Light، والذي يتضمّن برنامجاً متنوّعاً من الأغنيات العالمية والخاصة.

ولد عمر كمال عام 1992 في مدينة نابلس، ودرج منذ نعومة أظفاره على سماع الموسيقى الكلاسيكية والعالمية، كما تعلّم العزف على البيانو منذ أن كان في التاسعة من العمر. في سنّ الرابعة عشرة، حضر مهرجاناً دولياً للموسيقى في ألمانيا، حيث تعرّف أكثر إلى عالم الموسيقى الكلاسيكية. ولعلّ التأثيرات الثقافية المتعدّدة التي تعرّض لها عمر كمال هي ما منحته ذوقاً غنياً في الموسيقى التي يقدّمها، والتي تتراوح بين أغنيات فرانك سيناترا ومايكل جاكسون، إلى عمالقة الأغنية العربية مثل محمد عبد الوهاب وفيروز وأم كلثوم.

خلال سنوات دراسته الجامعية، كان عمر كمال المغنّي الرئيس للفرقة الجامعية Big Band. في تلك الفترة قام بجولة في المملكة المتحدة وشارك في مسابقات، وبالتالي قرر أن الموسيقى هي شغفه الحقيقيّ. وفي حفل موسيقي محليّ أقيم في فلسطين، لفت عمر انتباه ممثّلي «سوني الشرق الأوسط»، ووقّع عقد تسجيل وإدارة في أواخر 2014.

يعرف عمر كمال باسم «فرانك سيناترا»، وغالباً ما يختبر أساليب مميّزة ويضيف عناصر صوتية جديدة تزيد من تفرّد موسيقاه وأعماله. ويُنتظر أن يأسر عمر جمهور دبي أوبرا، بحضوره المسرحي وصوته المميّز في رحلة موسيقيّة تشمل أغنيات من حقب عدّة بتوزيع موسيقيّ جديد وأداء يحمل طابعه الفريد.