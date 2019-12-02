هالة بدري: اليوم تتوحد مشاعر الولاء لوطننا

رفعت هالة بدري، أصدق التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 48، مؤكدة أن الاحتفال بهذه المناسبة هو احتفاء بمسيرة التقدم والريادة التي تبوأت من خلالها الإمارات مكانة بارزة على مختلف المستويات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وقالت: «نحتفل بكل فخر بهذا اليوم الاستثنائي في مسيرة دولتنا الحبيبة، وتتوحد مشاعر الولاء والانتماء لوطننا الغالي متطلعين لتحقيق مستقبل واعد للأجيال القادمة، وفخورين بالإنجازات والمكتسبات التي حققتها الإمارات خلال فترة قصيرة، لتحفر بصمتها الخالدة على جبين التميز، وتصبح أيقونة للتقدم، ونموذجاً متفرداً للإبداع والازدهار».

وأشارت بدري إلى أن الإمارات حققت منذ انطلاقتها إنجازات رائدة غير مسبوقة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وبفضل الدعائم الثابتة التي أرساها الآباء المؤسسون، وغرسوا من خلالها روح الاتحاد في نفوس أبناء الإمارات، لافتةً إلى أن الاحتفال باليوم الوطني هو بمثابة رسالة شكر لقيادة الدولة التي لا تتوانى عن بذل كل الجهود في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق الرفاهية للشعب، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة حضارية متفردة قائمة على التسامح والمحبة واحترام الآخر.