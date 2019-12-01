«سول دي إكس بي 9» ينطلق الخميس في حيّ دبي للتصميم

المصدر: دبي - البيان

يستعد حي دبي للتصميم، المنصة الإبداعية المخصصة للتصميم والرائدة في منطقة الشرق الأوسط، لاستضافة النسخة التاسعة من «سول دي إكس بي»، الفعالية الرائدة في المنطقة، والمخصصة لثقافة الشارع والأزياء والموضة والموسيقى والسينما والرياضة والفنون البصرية. إذ شهدت فعالية «سول دي إكس بي» منذ انطلاقتها الأولى عام 2010، إقبالاً متزايداً حيث استقطبت نسخة العام الماضي أكثر من 28500 زائر.

نشاط جديد

ويضيف حي دبي للتصميم هذا العام نشاطاً جديداً لهذه الفعالية، يتمثل في إطلاق سوق حي دبي للتصميم، المنطقة المستقلة التي تستضيف 13 مصمماً مبدعاً، من أستراليا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وروسيا وهولندا والهند، حيث يعرضون آخر إبداعاتهم ومنتجاتهم، من خلال قائمة علامات تجارية مشاركة، وهي: «فينت» و«أزرا» و«ون آند فور استديو» و«تانيا جورج» و«جنكلز جنكلز» و«ليف أبارل» و«كزافيه زولو» و«سيلفي» و«وافليسن كريم» و«ريكونستركت كوليكتيف» و(SIX5SIX) و«ليارس كوليكتيف» و(Dopeclvbworld) من «فيسز آند ليسز».

تطور ونمو

وبهذه المناسبة، قالت خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم: «منذ انطلاق شراكتنا الاستراتيجية مع «سول دي إكس بي» في 2014، شهدت الفعالية تطوراً ونمواً ملحوظين، ما أسهم في استقطاب كوكبة من المبدعين البارزين في العالم، وروّاد ثقافة الشوارع الحديثة إلى دبي، وستشهد نسخة هذا العام مشاركة 12 من شركاء الأعمال في الحي. وباعتبارها منصة رائدة تدمج بين الفنون المعاصرة والأزياء والموضة والرقص والموسيقى والرياضة، تعرض «سول دي إكس بي» جميع التأثيرات المختلفة في فنون وثقافة الشوارع التي تلهم توجهات أساليب الحياة حول العالم».