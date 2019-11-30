17 ألف عارض يدشنون مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلقت أمس فعاليات الدورة الجديدة من «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بأبوظبي وتستمر حتى الأول من فبراير 2020، بمشاركة أكثر من 17 ألف عارض من مختلف دول العالم، وذلك تحت شعار «أرض الإمارات ملتقى الحضارات».

وتتضمن الدورة الجديدة من المهرجان الثقافي العالمي الكثير من الفعاليات والمشاركات، حيث خصصت مجموعة من الفعاليات الفلكلورية الجماهيرية الكبرى المصاحبة التي تستهدف الأطفال والعائلات، ضمن أجواء ثقافية تعليمية في قالب تشويقي.

تنوع كبير

ويشهد المهرجان تنوعاً كبيراً في المكونات والفعاليات، بداية من حي «حضارة الإمارات» الذي يضم أجنحة ومعارض وعروضاً فلكلورية، وحي «الحضارات العالمية» الذي يضم أجنحة تجسد الموروث الثقافي والشعبي العالمي لأكثر من 40 دولة خليجية وعربية وعالمية مدعمة بمسارح لتقديم عروضها الفلكلورية، وأكثر من 3000 فعالية ثقافية على مدى أيام المهرجان و500 عرض وفعالية جماهيرية كبرى و100 ورشة عمل للأطفال و24 حياً تراثياً تقليدياً و50 مطعماً للمأكولات الشعبية والعالمية.. إضافة إلى 500 محل تعرض المنتجات التراثية التقليدية من مختلف قارات العالم.

وخصص المهرجان لزواره من كل الأعمار الكثير من الفعاليات الرئيسية اليومية والأسبوعية، تأتي في مقدمتها عروض نافورة الإمارات التي تتوسط منطقة المهرجان لتبهر الجمهور بعروضها المتواصلة كل نصف ساعة يومياً، بالإضافة إلى العروض اليومية على مسارح الأجنحة والمسارح الرئيسية من أجل إمتاع الجمهور.

اهتمام كبير

ويهتم المهرجان اهتماماً كبيراً باحتفالات اليوم الوطني الـ48 للدولة، وكذلك احتفالات رأس السنة الجديدة والألعاب النارية الضخمة والأهازيج الشعبية المحلية والعالمية.. وبالرياضات التشويقية لعشاق عروض السيارات والدراجات النارية، حيث يقدم أفضل النجوم المحترفين في العالم أقوى العروض للدرجات النارية والشاحنات العملاقة، بالإضافة إلى منطقة «الوثبة كستم شو» المخصصة لعشاق السيارات الكلاسيكية والمعدلة للاستمتاع.

وسيحظى زوار المهرجان بدخول سحوبات يومية وأسبوعية على العديد من الجوائز العينية والنقدية، منها سحوبات ومسابقات مسرح المهرجان وسحوبات ومسابقات مسرح الإذاعة، بالإضافة إلى السحوبات الكبرى أسبوعياً لمهرجان الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة التي يجريها جناح معرض الخيل.

فعاليات تراثية

ويزخر المهرجان بالكثير من الفعاليات والأهازيج التراثية والأسواق الشعبية والعروض الحية عن الحرف الإماراتية القديمة، كما يضم نموذجاً للبيت الإماراتي التقليدي يحاكي التراث العمراني لمباني القطارة في مدينة العين والتعريف بالعادات والتقاليد الإماراتية المتوارثة التي اهتم بها الشيخ زايد كثيراً.

كما يتضمن المهرجان العديد من المسابقات التراثية، من بينها مسابقة أجود أنواع التمور التي ينظمها شركة الفوعة للتمور «تمورنا تراثنا» لفئات الدباس، واللولو، والفرض، والشيشي، وبومعان، والخلاص، والخنيزي، والنخبة، بالإضافة إلى مسابقة الأكلات الشعبية التي ينظمها «الحي الإماراتي» في أكلات: الجامي، الممروسة، الخضيض، الذوابة، البزار، القرص، آجار، اليقط.