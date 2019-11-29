«البيئيون».. فنون تستشرف سبل حماية الطبيعة

المصدر: إعداد - فاتن صبح

تشهد كلية الأكاديمية الملكية للفنون في العاصمة البريطانية لندن، معرض «الرؤيويون البيئيون» المعنيّ بكيفية مساعدة الفن والهندسة على الاستجابة للتغير البيئي، كما يشكل الخط الأحدث في سياق المعارض الضخمة ذات الصلة.

ويضم المعرض جمعاً من الفنانين والمصممين والمعماريين العالميين الذين يواجهون قضايا بيئية من خلال الممارسة في لحظة تعتبر حاسمة للكوكب ككل.

وتنعكس علاقتنا المهشمة بالعالم الطبيعي في المعرض الذي يعقب معرض «الطبيعة المكسورة» الذي شهده ترينالي ميلانو، والطبيعة في معرض كوبر هيويت بنيويورك، و«كيوب» في هولندا، ومعرض «العالم المقبل» في متحف «غاراج» في موسكو.

وعلق غونزالو هيريرو ديليكادو، المشرف على البرنامج في الكلية الملكية بالقول: «يتخذ الجميع مقاربةً مختلفة للتحدث عن قضايا محددة، لكن المهم أننا نقوم بذلك في الوقت عينه. ونرى الصحف تتطرق يومياً للحاجة للتصرف الآن قبل فوات الأوان».

وتلفت أعمال المبدعين الـ21 من جميع أنحاء العالم إلى التفاعل بين البشر والطبيعة، ويقدم العديد منهم نوعاً من الرؤية البديلة للمستقبل. ويستفيد العارضون من سلسلة واسعة من الوسائل الإعلامية بما في ذلك الأفلام والتركيبات الخيالية، والمنحوتات والأنماط المعمارية والنماذج الأولية بالقياسات الطبيعية.