«آرت دبي » 2020.. 90 معرضاً من 40 بلداً تسرد تناغم الثقافات في دانة الدنيا

المصدر: دبي - البيان

كشف معرض «آرت دبي» عن القائمة الكاملة للمعارض المشاركة في نسخته الرابعة عشرة، ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 90 معرضاً متنوعاً من 40 بلداً، في مزيج متنوع من الأعمال الفنية المميزة لفنانين مبدعين بممارسات فنية مبتكرة، الأمر الذي يرسخ مكانته العالمية ملتقى فنياً يعكس هوية دبي الفريدة، التي تتناغم فيها الثقافات المتنوعة.

حوارات بناءة

ويؤكد «آرت دبي» 2020 التزامه بتقديم منصة للاستكشاف، تخوض في وجهات النظر العالمية وتوسع الحوارات البناءة، بما يتجاوز النطاقات التقليدية التي تكبلها الحدود الجغرافية ويقودها الغرب.

وتستقبل النسخة المقبلة من المعرض 21 معرضاً يشاركون للمرة الأولى من نيجيريا، والسودان، وفيتنام، وسيضم أكبر تشكيلة من المعارض المشاركة حتى اليوم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

قراءات جديدة

وفي معرض تعليقه على فعاليات نسخة هذا العام، قال بابلو ديلفال المدير الفني لآرت دبي: «لدى اختيار المعارض المشاركة في النسخة الرابعة عشرة من المعرض، حرصنا على استكشاف عمق الطاقات الكامنة في منطقة الجنوب العالمي، وتقديم قراءات جديدة عما يدور في خلد الفنون العالمية، بدءاً من الفنون الشهيرة إلى الصاعدة. وقد عززت الأعمال المميزة للقيمين الفنيين، الذين وقع الاختيار عليهم لنسخة عام 2020 من مسيرة نجاح «آرت دبي»، بما يتيح للزوار استكشاف الفنون والثقافة والتعمق فيها من منظور فريد».

وفي نسخته لعام 2020، يتعاون «آرت دبي» مع نخبة من رواد القيمين من مناطق مختلفة تضم الهند ولبنان وألمانيا وجنوب إفريقيا. ويطلع الزوار على قراءات جديدة ضمن أربعة أقسام رئيسة للمعرض، تتناول عدداً من المناطق الجغرافية وقصصاً فنية لم يتم ذكرها كثيراً.

ويعود معرض ريزيدنتس للمرة الثالثة مع تركيز على القارة الإفريقية ويدعو مجموعة مختارة من الفنانين للإقامة في دولة الإمارات، للاطلاع على المشهد الفني المحلي وتقديم أعمال جديدة، ليتم الكشف عنها في المعرض. وفي أضخم نسخة منه على الإطلاق، يضم «آرت دبي مودرن» عروضاً تقديمية خضعت لتقييم طفيف وتسلط الضوء على أساتذة الفن المعاصرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وفي أعقاب إطلاقه في عام 2019، تضم النسخة الثانية من معرض «بوابة» عروضاً تم إنشاؤها العام الماضي وتصورها خصيصاً للمعرض، وتكشف عن وجهات نظرة بديلة من منطقة الشرق الأوسط ووسط وجنوب وجنوب شرق آسيا وحولها، ومنطقة أفريقيا وأمريكا اللاتينية. أما «آرت دبي كونتمبراري»، فيكشف عن معارض من شتى أرجاء العالم، تتنوع بين المشاهد الفنية الناشئة إلى أخرى أكثر شهرة.

مواكبة

ويفتتح «آرت دبي» أبوابه قبيل انطلاق فعاليات الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، والذي يعتبر أول دورة إكسبو يتم تنظمها في المنطقة، بدءاً من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021.

ويقام «آرت دبي» تحت رعاية جوليوس باير وبياجيه، وذلك في مدينة جميرا. وتعتبر هيئة دبي للثقافة والفنون الشريك الاستراتيجي للمعرض وتدعم برنامج التعليمي الممتد على مدار العام. كما تتفرد «بي أم دبليو» بكونها الشريك الحصري للسيارات في «آرت دبي».

وتشهد نسخة 2020 من «آرت دبي كونتمبراري» مشاركة مجموعة مختارة، تضم 55 معرضاً تنسجم مع تركيز المعرض على إثراء الحوارات التي تتخطى مراكز إنتاج الفنون التقليدية. وتتضمن هذه النسخة مجموعة متنوعة من العارضين من ضمنهم غاليري أديس فاين آرت (أديس أبابا /‏‏‏ لندن)، وغاليري كومبتوار دي مين (مراكش)، وغاليري إكسبيريمنتر (كلكتا)، وغاليري سيلفرلنس (ماكاتي)، وغاليري زيلبرمان (إسطنبول/‏‏‏ برلين).

كما يرحب «آرت دبي كونتمبراري» بعودة عدد من المعارض الفنية الكبرى من المنطقة مثل غاليري سفير سلمر (هامبورغ/‏‏‏ بيروت) وغاليري أثر (جدة) وداستانز بيسمنت (طهران) و10 من المعارض المحلية من دبي منها غاليري أيام، وغاليري كاربون 12، وغاليري إيزابيلا فان دين إيند، وغاليري ثيرد لاين.

وستشهد نسخته لعام 2019 عودة عدد من المعارض الفنية المميزة مثل غاليريا كونتينوا (سان جيميغنانو /‏‏‏ بكين/‏‏‏ لي مولينز/‏‏‏ هافانا)، وغاليريا فرانكو نويرو (تورين)، وغاليري كرينزينغر (فينا)، وغاليري تمبلون (باريس/‏‏‏ بروكسل).

فن حديث

وتستعرض النسخة الأكبر على الإطلاق من قسم مودرن 19مجموعة مميزة لعمالقة الفن الحديث، وتتيح للزوار التفاعل مع طيف واسع من الأساليب الفنية الحديثة من مختلف المدن الأردنية، والسودانية، والسورية، والفلسطينية، واللبنانية، والمصرية، والمغربية، والنيجيرية، والهندية. وتشهد نسخته لعام 2020 عودة عدد من المعارض المميزة مثل أجيال آرت غاليري (بيروت)، وغاليري آرت توكس (القاهرة).

بوابة

يعود معرض بوابة بنسخته الثانية بإدارة القيّمة والباحثة الثقافية نانسي أداجانيا من مومباي، ويقدم مجموعة من وجهات النظر المتنوعة تأكيداً لتركيز «آرت دبي» على القصص وأساليب السرد المتنوعة.

رزيدنتس

وبإدارة القيّمة الفنية كابيلو مالاتسي من جوهانسبرغ، يعود رزيدنتس في عام 2020 بنسخته الثالثة التي تركز على القارة الإفريقية ويستعرض أعمالاً فردية من المعارض المدعوة، التي شارك فنانوها في برنامج الإقامة بدولة الإمارات. ويشجع برنامج الإقامة الفنانين على استكشاف الفنون والثقافات المحلية والتفاعل معها.

مكانة متفردة

أكدت الخبيرة الفنية أنيكا جوليا، مساعدة كبار الشخصيات في "آرت دبي"، الأهمية العالمية للحدث، موضحة تربعه على عرش المعارض والفعاليات المتخصصة في حقل الفن المعاصر بعالمنا.

كما أشارت إلى أن عشاق الفن ومقتني اللوحات أصبحوا يفدون من كافة الدول لمتابعة فعاليات المعرض وما يتضمنه من روائع مدهشة ومتجددة في كل دورة، خصوصاً وأنه بات يشكل واحة متميزة للإبحار في عوالم ومدارس الفنون العصرية وكذا توجهاتها المستقبلية المتوقعة، إلى جانب حقيقة وميزة أن أعماله ترصد كافة تفاصيل التناغم والانسجام بين الحضارات والثقافات العالمية بمكوناتها الثرية.