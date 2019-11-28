مؤسسة الإمارات للآداب تبدأ البحث عن «أصوات أجيال المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، الهيئة الاستشارية لمبادرة «أصوات أجيال المستقبل» التي تدعمها اليونسكو وتحمل رايتها الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لليونسكو في منطقة الخليج العربي، عن فتح أبواب المشاركة في مسابقة «أصوات أجيال المستقبل» ابتداء من 1 ديسمبر المقبل.

وتهدف مبادرة «أصوات أجيال المستقبل» إلى تمكين محبي الكتابة من الصغار، عبر تشجيعهم على نشر رسالة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة، ومنح الأطفال الحق في التعبير عن آمالهم، وأحلامهم، وتطلعاتهم من أجل مستقبل مستدام.

سيقدم برنامج أصوات أجيال المستقبل في الشرق الأوسط 20 قصة باللغتين العربية والإنجليزية، في سعي لاختيار طفل كاتب تكون أعماله جزءاً من مجموعة مختارات سنوية من القصص يتم نشرها عالمياً في المدارس والمكتبات.

رسالة فريدة

وفي إطار تعليقها على البرنامج، قالت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم:

«تنفرد هذه المبادرة في الرسالة التي توجهها إلى جميع أطفال العالم من أعمار 8 إلى 12 عاماً، ويسعدني أن أحمل رايتها في العالم العربي، إذ إننا في سعي متواصل لمنح أطفالنا فرصة التعبير عن آرائهم اليوم لضمان مستقبلهم. تضم منطقتنا فائضاً من المواهب الصاعدة، وأنا أتطلع لقراءة إبداعات هؤلاء الكتّاب الصغار التي تدور حول حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة والمستقبل الواعد».

قصص خلاقة

وقد عبرت السيدة إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، عن اعتزازها بالمبادرة وبالدور التي ستقوم به المؤسسة، وقالت: «نحن فخورون بما نقدمه لمبادرة (أصوات أجيال المستقبل) التي تعزز حق التعليم ومكانة الثقافة من خلال سلسلة الكتب التي يؤلفها الأطفال للأطفال.

وإننا على يقين، ومن خلال تجربتنا في مسابقات الكتابة، بأن استماع الأطفال لقصص غيرهم من الأطفال يعد من أكثر الطرق تشجيعاً وتحفيزاً لهم. ونحن نتطلع لقراءة القصص الخلاقة بشخصياتها ومواضيعها وألوانها، وما تحمله معها من بشائر مستقبل مشرق ومستدام».

شروط

يجب كتابة المشاركات من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8-12 عاماً، لأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق، وأن يتراوح عدد كلمات القصة بين 1200 و1500 كلمة، باللغتين العربية أو الإنجليزية.

وستتضمن القصص مواضيع حول حقوق الطفل والتنمية المستدامة، وآمال الكاتب الصغير، وأحلامه وتطلعاته لمستقبل مستدام. تحق المشاركة لجميع الأطفال المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مجلس كُتَّاب

سيتسنى للمشاركين بأفضل الأعمال فرصة الانضمام إلى مجلس عالمي للكتّاب الصغار الحائزين على الجوائز، وسيتم عرض أعمالهم في المنشورات الإلكترونية والمطبوعة. وسيتم نشر وتوزيع كتبهم على مدارس ومكتبات العالم، ليتمكن جميع الأطفال من الاستفادة مما تقدّمه من أفكار وإلهام.