«الجليلة لثقافة الطفل» يعلّم الصغار زراعة الزهور والعناية بالورود

المصدر: دبي - البيان

استضاف مركز الجليلة لثقافة الطفل ورشة زراعية نظمت مع بالتعاون مع بلدية دبي، شارك فيها أطفال «روضة الحكمة»، بهدف تعريف الأطفال بطرق وتقنيات زراعة الزهور وكيفية العناية بالورود والتربة وسقايتها ونقل المزروعات من مكان لآخر.

وقد توزع نحو 50 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5-6 سنوات، على مجموعات داخل قسم مهارات الحياة الأساسية في المركز، حيث استمعوا لتوجيهات خبراء الزراعة من بلدية دبي، ثم اختاروا شتلات الزهور التي أعجبتهم وتولوا مهمة نقلها وزراعتها في أماكن مختلفة مثل الأصص المتنقلة، وفي حديقة المركز.

تأتي هذه الورشة انطلاقاً من خطط المركز في تعزيز أهمية العمل البيئي لدى الأطفال، واحترام الطبيعة إلى جانب العمل اليدوي بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية التي باتت تطغى على اهتمامات الأطفال.

وبعد الورشة الزراعية استمتع أطفال الروضة بورشة فنية في المرسم، تبعتها قراءة قصصية وعرض مسرحي.