«دبي للتسوّق» يقدم 33 سيارة وجوائز مجزية

المصدر: دبي - البيان

مع اقتراب موعد انطلاق مهرجان دبي للتسوّق 2020، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن السحوبات الكبرى التي ستشهدها الدورة الخامسة والعشرون من هذا الحدث المرتقب، الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، وينظم خلال الفترة بين 26 ديسمبر و1 فبراير المقبلين.

وتتضمن هذه السحوبات التي تقدم جوائز ضخمة تتنوع بين السيارات الفاخرة والمبالغ النقدية القيمة، كلاً من سحوبات إنفينيتي بالتعاون مع «العربية للسيارات وسحوبات نيسان بالتعاون مع «إينوك».

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «هذا العام نحن نحتفي بمحطة مهمة في مسيرة مهرجان دبي للتسوّق، ونحن فخورون بالتعاون مجدداً مع مجموعة الشركاء الرئيسيين في قطاع التجزئة، العربية للسيارات وإينوك، لتقديم السحوبات الكبرى. ونجحت هذه السحوبات منذ انطلاقها في تحقيق أحلام العديد من الزوّار والمقيمين في دبي.

وهذا ما أسهم في تعزيز أهمية المهرجان ورسم الصورة المتميزة التي يتمتع بها. ونحن على يقين بأن الجوائز المقدمة هذا العام سترتقي لتوقعات المتسوّقين بشكل يتلاءم مع السمعة الطيبة للمهرجان حول العالم».

سحوبات إنفينيتي

تمنح سحوبات إنفينيتي الكبرى هذا العام الفرصة للمتسوّقين للفوز بسيارة QX50، وجائزة نقدية تبلغ 200.000 درهم يومياً خلال مهرجان دبي للتسوّق 2020. ويمكن للمتسوّقين الدخول في السحب بسهولة.

وذلك من خلال الحصول على بطاقة بسعر 200 درهم لفرصة الفوز بالجائزة اليومية، كما ستشمل السحوبات جائزة كبرى قيمتها 1.000.000 درهم نقداً ستُمنح لفائز واحد في نهاية مهرجان دبي للتسوّق.

ويمكن الحصول على بطاقات الدخول في السحب من عدد من محطات «إينوك» و«إيبكو»، ومتاجر زووم، ومحطات المترو في جميع أنحاء دبي، وسوق الذهب، والقرية العالمية.

وعدد من مراكز التسوّق المختارة والطرق الرئيسية، وسيتم تنظيم السحب في منطقة السيف، وسيتم نقل فعالياته مباشرةً عبر قناة سما دبي من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 10 ليلاً، يومياً وحتى اليوم الأخير من السحب في 1 فبراير 2020.

سحوبات نيسان

تتيح سحوبات نيسان الكبرى الفرصة للمتسوّقين للفوز بسيارة من خمس فئات من نيسان، وهي باترول وباثفايندر وأكس-تريل وكيكس وسنترا، وذلك عند شراء منتجات بقيمة 25 درهماً من أي محطة تابعة لـ«إيبكو»، أو «إينوك»، ويبلغ عدد سيارات نيسان المقدّمة خلال سحوبات مهرجان دبي للتسوّق 33 سيارة.

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد المدينة تنظيم سحبين استعداداً لانطلاق مهرجان دبي للتسوّق، حيث تم تقديم سيارة نيسان سنترا 2020 كجائزة في 16 نوفمبر 2019، وستتاح الفرصة ثانية للفوز بسيارة نيسان سنترا خلال سحب خاص سيتم تنظيمه في 4 ديسمبر 2019 احتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بسحوبات نيسان الكبرى خلال فعالية خاصة سيتم بثها مباشرةً عبر قناة سما دبي من منطقة السيف، من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 10 ليلاً يومياً وحتى اليوم الأخير من السحوبات في 1 فبراير 2020.

ولكل من لم يحالفه الحظ في الفوز بالجوائز اليومية، تتوفر الفرصة أيضاً للفوز بجائزة نقدية أسبوعية تبلغ قيمتها 10.000 درهم حتى 31 ديسمبر. وسيتم الإعلان عن الفائزين بشكل أسبوعي عبر الموقع https:/‏/‏www.visitdubai.com/‏ar/‏dsf/‏dsf-winners.

مكانة رائدة

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «إن مشاركتنا في مهرجان دبي للتسوق تمتد لأكثر من عشرين عاماً، ويسرنا أن نحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على إسهامات هذا الحدث في تعزيز المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي كوجهة رئيسية للتسوق والسياحة والرفاهية.

ونتطلع لتكريم عملائنا خلال دورة هذا العام من المهرجان بجوائز قيّمة تضم فرصة الفوز بـ 33 سيارة نيسان ودخول السحب على جائزة نيسان الكبرى البالغة 350.000 درهم، كما سنوفر لعملائنا الكرام فرص الاشتراك في جائزة إنفينيتي بقيمة مليون درهم عبر شبكة البيع بالتجزئة ومحطات الخدمة التابعة لنا».

علامة فارقة

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية: «تعد النسخة الخامسة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق علامة فارقة في مسيرة هذا الحدث، لا سيما وأنها تعكس الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة دبي.

والهادفة إلى جعل المدينة وجهة عالمية. وتتعاون العربية للسيارات مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة منذ انطلاق مهرجان دبي للتسوق، ونحرص كل عام على ضمان أفضل تجربة تسوق للمواطنين وللمقيمين والزوار على حد سواء».

وأضاف ميشال: «إننا نقدم عدداً من الحملات الرائعة للمهرجان هذا العام، بما في ذلك حملات سحوبات إنفينيتي ونيسان الكبرى. ومن أبرز ما يميز حملة هذا العام تقديم «نيسان باترول 2020»، الطراز الذي تم إطلاقه مؤخراً بتصميم جديد ومميز ومواصفات أمان متقدمة، لتدخل أيضاً في عملية السحب على السيارات».