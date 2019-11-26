«مطارات دبي» تثري تجربة المسافرين بشراكة مع «أنغامي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مطارات دبي خلال حلقة نقاشية في مهرجان ON.DXB؛ الذي اختتمت أخيراً فعاليات دورته الأولى بدبي، عن شراكة جديدة ستُتيح وصول 89 مليون مسافر عبر مطارات دبي سنوياً إلى المنصة الموسيقية «أنغامي»، أول وأكبر منصة للبث الموسيقي في العالم العربي.

وفي إطار تطوير برنامج «ميوزك دي إكس بي» الخاص بمطارات دبي، سيتمكن المسافرون عبر مطارات دبي ابتداءً من اليوم الدخول دون انقطاع إلى منصة «أنغامي» الموسيقية التي تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنانين العالميين وبعض المواهب المحلية الجديدة، مباشرة من خلال شبكة واو- فاي فائقة السرعة المتوافرة بالمطار.

وتُعد قوائم التشغيل المختارة بعناية هي المرحلة الأولى للتعاون، مع وجود خطط لتعزيز أداء برنامج ميوزك دي إكس بي في المستقبل ليعرض مقاطع فيديو على منصة أنغامي إلى جانب البحث المشترك عن المواهب الجديدة الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.