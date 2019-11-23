لطيفة بنت محمد: «دبي للساعات» يعكس تطور الإبداع في الإمارة

المصدر: دبي – البيان

أشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، بـ«أسبوع الساعات دبي» في دورته الرابعة المُقامة تحت رعاية سموها ويستمر حتى يوم غدٍ، 24 نوفمبر الجاري، في مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أهم صُنَّاع الساعات في العالم وأبرز العلامات التجارية العالمية.

نجاح

وقالت سموها في تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «خلال زيارتي للدورة الرابعة من أسبوع دبي للساعات سعدت لرؤية النجاح الكبير لهذا الحدث، مما يعكس تطور فعاليات الصناعات الإبداعية المتخصصة في إمارة دبي».

وأضافت سموها: «يعد أسبوع دبي للساعات منصّة عالمية مكرسة للحفاظ على إرث وثقافة صناعة الساعات عبر استقطاب نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة الساعات الفاخرة من جميع أنحاء العالم للالتقاء تحت سقف واحد».

وتابعت سموها: «يأتي الحدث انسجاماً مع أهداف (دبي للثقافة) الرامية إلى تأكيد مكانة الإمارة كحاضرة ثقافية رائدة عالمياً، وكحاضنة للموهوبين والمبدعين والمبتكرين، وكمدينة لتلاقي أصحاب المواهب والأفكار الفذّة».

وكانت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم قد زارت «أسبوع دبي للساعات» وتفقدت خلال الزيارة جانباً من معروضاته، وتعرفت من مسؤولي الشركات العارضة على التطور الحاصل في المجال، ومقومات النمو الداعمة لها.

فوز

كما باركت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة أخرى، لدولة الإمارات، الغالية، الفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو. وقالت في تغريدتها : «نبارك لدولتنا الغالية فوزها بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وفخورون بالجهود الكبيرة التي بذلتها معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، مع فريق عملها، لتحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس جهود دولة الإمارات المتواصلة لتطوير صناعاتها الثقافية والتربوية والعلمية».