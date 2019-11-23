تغريدات النجوم.. فرح وجدل واحتفال

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بانوراما متنوعة، قدمتها حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي بدت خلال هذا الأسبوع أشبه بساحات المعارك، لما شهدته من جدل واسع، حول قضايا مختلفة، بعضها يتعلق بالحجاب وأخرى بأصول عائلية، وثالثة بـ «فساد الساحة الفنية»، فيما ظلت ساحة الفن المحلية أهدأ، حيث سادها الفرح بعد إعلان حبيب غلوم نبأ استقباله لتوأم. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة متنوعة من التغريدات، التي هيمنت عليها احتفالات بعض الفنانين بذكرى ميلاد السيدة فيروز التي تخطت عامها 84.

سيل من التبريكات والتهاني تلقاها الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم وزوجته الفنانة هيفاء حسين، بعد أن رزقا بتوأم «سلطان وجواهر»، بعد مرور 9 سنوات على زواجهما، وكان غلوم قد أعلن عن استقباله للتوأم في مقطع مصور نشره على موقع «تويتر»، قال فيه: «اللهم لك الحمد رزقنا أنا واختكم هيفاء حسين بتوأم، سميناهما سلطان وجواهر».

مسلسل جديد

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن التحضير لمسلسل عربي عالمي جديد من فكرته، ومن سيناريو وحوار المؤلف عمرو سمير عاطف، تمهيداً لعرضه العام المقبل 2020. وذكر آل الشيخ، عبر حسابه على «فيسبوك»: «اعمل على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الأستاذ الكبير عمرو سمير عاطف... إن شاء الله سيرى النور في 2020».

وبعد جولات له بأروقة القضاء، تمكن الفنان السعودي فايز المالكي، من «الانتصار» على أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تهجم عليه، في وقت سابق، وقال: اللهم لك الحمد… أحدهم افترى عليّ وقدح بي من خلال حسابه في تويتر، فصدر الحكم بإدانته من المحكمة الجزائية وصُدّق من الاستئناف.

التهاب رئوي

ا لتهاب رئوي كان السبب في منع الفنان مروان خوري من الغناء في المكسيك، الأمر الذي اضطر خوري للاعتذار عن الحفل الذي كان مقرراً إقامته امس في المكسيك، حيث قال في تغريدة له على تويتر:»إن السفر والإجهاد ضاعفا من وضعه الصحي، فأصيب بالتهاب رئوي حاد.

الفنانة كندة علوش وضعت أخيراً، حداً لعاصفة الجدل حول أصولها، حيث انقسم جمهورها إلى نصفين، الأول يؤكد أنها سورية، فيما الثاني يقول إنها سورية من أصل فلسطيني، وأطلت كندة في تغريدة لها، قالت فيها: «سورية ومن أصول سورية. وبتشرف بكل أهل فلسطين».

بكاء وفساد

الأمر اختلف قليلاً بالنسبة للفنانة المصرية صابرين التي استطاعت أن تهز «تويتر» بصورتين، وأن تهز قلوب جمهورها بـ«دمعتين»، ما حولها إلى نجمة كافة مواقع التواصل الاجتماعي، التي تداولت صورها وهي بالشعر الأشقر، لتعلن من خلالهما وبشكل غير مباشر عن «خلعها الحجاب بصورة نهائية»، الأمر الذي عرضها لحالة «تنمر» من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وفتح الفنان اللبناني معين شريف النار على الساحة الفنية بمطالبته بـ«فضح فساد الفنانين»، حيث كتب على تويتر: «الفساد في الوسط الفني لا يقل أهمية عن الفساد السياسي والإعلامي.. للإعلام وبعض الفنانين نقول آن الأوان لكي يفتح ملف الفساد الفني».