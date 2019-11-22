مسرح ارتجالي يكشف الإبداعات في «الجليلة لثقافة الطفل»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز الجليلة لثقافة الطفل مسرحية «الأمير الحزين» التفاعلية للأطفال التي كتبها وأخرجها الفنان جسار قدور، ويقدمها الممثلان نصرة المعمري وعبد الله المقبالي، وتأتي المسرحية إيماناً بحق الطفل في المرح والبحث والتعلم، تزامناً مع يوم الطفل العالمي. تركز المسرحية التي تعكس نهجاً إبداعياً جديداً في عام مسرح الطفل، على إشراك الأطفال في تقديم المسرحية بشكل غير محضر له مسبقاً، ما يتيح لهم ارتجال أدوارهم وفهم نسق كل شخصية وطريقة تعبيرها، من خلال دخولهم في عناصر العمل المهمة مثل الشخصيات والأحداث واقتراح الحلول والمساعدة على تنفيذها.

استعادة النور

تدور أحداث المسرحية في غابة غنّاء مليئة بالأشجار الجميلة التي تصاب بلعنة الظلمة حين يسيطر عليها أمير الظلام ويسرق كل مصدر للنور فيها بعد أن يسجن الشمس، الأمر الذي يتسبب بالحزن لأمير الغابة فيسعى مع صديقاته الشجرات في البحث عن الحل لإخافة أمير الظلام وتحرير الشمس واستعادة النور حتى تنعم الغابة بألقها السابق ويستعيد الأمير سعادته.

مفاهيم

يهدف فريق المسرح من خلال هذه المسرحية إلى خلق مساحات تعبير ارتجالية لدى الأطفال، ومنحهم فرصة الاندماج بالحدث الذي يقابلهم مع الإضافة إليه وفقاً لسياقه، كما تعلمهم المسرحية عدة مفاهيم، منها احترام البيئة واحتياجات النباتات للنمو إلى جانب المفهوم العلمي المتمثل بفهم انعكاس الضوء واتجاهاته.

وقد بدأ فريق المسرح في مركز الجليلة لثقافة الطفل في عرض المسرحية بشكل يومي لطلبة المدارس في مسرح المركز للأطفال من عمر 4 حتى 14 عاماً، كما ستجول المسرحية في عدة زيارات خارجية.