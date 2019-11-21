ON.DXB خبراء العالم يناقشون في دبي تطوير المحتوى الإعلامي

تنطلق اليوم في دبي فعاليات مهرجان ON.DXB، الملتقى الإقليمي لتطوير المحتوى والإعلام الجديد، الذي تنظمه مدينة دبي للإعلام بالتعاون مع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، بهدف الارتقاء بمنظومة صناعة وإنتاج المحتوى الإبداعي على مستوى المنطقة والعالم.

وتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية لتنمية الأعمال ودعم المواهب المتميزة في مجال الأفلام، والفيديو، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية والمحتوى التفاعلي.

وتبرز أسماء شخصيات شهيرة في قطاعات الأفلام والألعاب الافتراضية والإلكترونية والموسيقى، ضمن قائمة المتحدثين المشاركين في المهرجان، ومن أبرزهم: المخرج العالمي سبايك لي، والممثل والمبدع البريطاني «كانو» المعروف عالمياً بملك موسيقى «الغرايم»، والممثلة والمنتجة الشهيرة على موقع «يوتيوب» ليزا كوشي، والشخصية المعروفة في مجال الألعاب الإلكترونية ريان الأحمري.

اليوم الأول

وتبدأ فعاليات المهرجان اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحاً بعرض لـ«أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب»، كما تقدم الفرقة في اليوم الأول عرضاً احتفالياً بمناسبة مرور 25 عاماً من التميز في تمام الساعة الخامسة عصراً على المسرح الرئيس في منطقة «فستيفال سكوير».

وستُلقي ليزا كوشي، التي نجحت في الدخول إلى عالم التلفزيون والأفلام السينمائية خلال الأعوام الخمسة الماضية، كلمة رئيسة حول المحتوى الرقمي، تروي من خلالها قصة نجاحها في استقطاب ملايين المشتركين على قناتها الخاصة بمنصة «يوتيوب»، عند الساعة 5.15 مساءً.

جلسات

وفي إطار فعالية «مقابلة مع سبايك لي»، يعتلي المخرج الشهير سبايك لي خشبة مسرح «سيركل ستيج» في منطقة «إنداستري أرينا» بعد غد عند الساعة 5.15 مساءً، في جلسة حوار يتطرّق خلالها إلى قوة الإعلام، ثم يتوجه لي إلى منصة «أون-سيمينا» المخصصة للأفلام في منطقة «فستيفال سكوير» في تمام الساعة السابعة مساءً.

في حديث عن مسيرته المهنية التي تتجاوز ثلاثة عقود، أخرج خلالها أشهر أفلامه وأنجحها، أمثال «دو ذا رايت ثينغ» و«شيز غوتا هاف إت» و«جانغل فيفر» و«مالكولم إكس» و«سامر أوف سام» وفيلم «بلاك كلانزمان» الحائز جائزة الأوسكار.

ألعاب إلكترونية

تحتل الألعاب الإلكترونية حيزاً بارزاً ضمن فعاليات المهرجان، الذي يستقبل الشخصية المعروفة في مجال الألعاب الإلكترونية ريان الأحمري من المملكة العربية السعودية وصاحب قناة «يوتيوب» الأكثر متابعة في العالم العربي. وسيتحدث الأحمري بعد غد في تمام الساعة 3 ظهراً عن قصة نجاحه في استقطاب 6.7 ملايين مشترك على قناته الخاصة.

ختام موسيقي

ويختتم مهرجان ON.DXB فعالياته بعد غد السبت عند تمام الساعة 10 مساءً، مع حفل موسيقي ضخم يحييه المغني العالمي كانو، ملك موسيقى «الغرايم» في المملكة المتحدة. وسيعتلي مغني الراب والموسيقي البارز خشبة المسرح إلى جانب مغني الراب الصومالي الأصل والمقيم في الإمارات فريك.

ملهمون

ويستضيف ON.DXB مجموعة من أصحاب التجارب الملهمة ورواد الأعمال الذين برزوا في مجال الإعلام والترفيه محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومنهم مصطفى عباس، المخرج الإماراتي الذي أخرج الفيلم الشهير «حالة غروب» وتم عرضه في مهرجان «كان» السينمائي، وأفنان القاسمي، الكاتبة الإماراتية صاحبة «بنات الملاكمة».

كما يشارك في سلسلة الجلسات الحوارية نخبة رواد قطاعات الأفلام والألعاب الإلكترونية ومقاطع الفيديو والموسيقى، أمثال المدونة العراقية نور ستارز، ومنال موفين، نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في مجال العناية بالجمال، و«دايلر تي في»، نجم مواقع التواصل الاجتماعي المقيم في السعودية.

عرض موسيقي

ويقدم المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع عرضاً موسيقياً لباسل الهادي، مؤلف الأغاني والمغني الرئيس لمشروع الريغي العربي «كروهات»، وفعالية «أنغامي تقدم» لمدة ثلاث ساعات، التي تستعرض أفضل المواهب الموسيقية الإقليمية الواعدة يوم الجمعة عند الساعة 7 مساءً.

«مسك» الإماراتي في المهرجان

يُشارك الفيلم الإماراتي مسك للمخرج حميد السويدي في مهرجان ON.DXB للأفلام وألعاب الفيديو والموسيقى المقام بين (21 - 23 نوفمبر الجاري)، ويُعرض الفيلم اليوم في الساعة 7 مساءً، بحضور الممثل محمد الحمادي الذي يشارك في حلقة نقاشية بعد عرض الفيلم.

ومهرجان ON.DXB حدث ترفيهي للأفلام وألعاب الفيديو والموسيقى مدته ثلاثة أيام، تقيمه مدينة دبي للاستوديوهات مع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، يجمع العديد من نجوم الإنترنت وعالم الترفيه، وأكثر من 100 من قادة الصناعة، ويشمل المهرجان بثاً حياً لعروض موسيقية ومسرحية، إضافة للعروض السينمائية وورش العمل.

وفاز مسك بجائزة أفضل فيلم إماراتي في مهرجان العين السينمائي، وشارك أخيراً في مهرجان كاغران السينمائي المتنقل بمدينة مومباي، ومهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، كما عُرض في مهرجان الخطوط الجوية الإماراتية للأفلام القصيرة، وفي جامعة السوربون بأبوظبي.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب، كما شهد انطلاقته التجارية في 3 دول عربية في أغسطس الماضي، وطُرح في 28 دار عرض في الإمارات، وفي داري عرض في كلٍ من الكويت والبحرين.

تدور أحداث الفيلم حول أحمد الذي يتخلى عن عمله الواعد في إدارة المتاحف لرعاية والده المريض، ويتفرغ لإدارة أعمال عائلته الراكدة في مجال العطور، ليتحول بعد تلك التضحية وطلاقه أيضاً لرجل ناقم على الطبيعة البشرية، ويؤثر هذا التحول في علاقته بطفله المنعزل عبد الرحمن البالغ من العمر 12 عاماً.

وبمرور الوقت يتضح أن الأب والابن لا يفهمان بعضهما وكأن لكل منهما لغته الخاصة، كما يشك أحمد في الهدف وراء عودة أخته من رحلتها حول العالم، حيث يعتقد أنها عادت لتحصل على حصتها من الميراث حال وفاة والدهما، وفي الوقت نفسه تُفاجِئ طليقته الجميع برفع دعوى قضائية ضده لمنعه من رؤية ابنه، مُدعية أنها لا تريد أن يرى ابنها موت جده البطيء.

الفيلم من إخراج وتأليف حميد السويدي، وبطولة محمد أحمد الحمادي وسهيل الجنيبي وضاغن جمعة ومناهل العوضي، وتتولى MAD Solutions توزيعه والترويج له في جميع أنحاء العالم.

حميد السويدي مؤلف ومخرج ومنتج إماراتي، ولد في مدينة دبي، قضى عدة سنوات يمارس الأعمال المكتبية الاعتيادية قبل التحاقه بأكاديمية نيويورك السينمائية عام 2010، وفور تخرجه في الأكاديمية، عمل بالعديد من الأفلام القصيرة، سواء فيما يتعلق بتصوير الفيلم أو مرحلة ما بعد الإنتاج، عرضت تجربته الإخراجية الأولى «عبد الله» في مهرجان دبي السينمائي.