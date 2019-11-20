«ليالي الفن» تجربة فريدة بـ«دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

تعود أمسيات «ليالي الفن» الشهيرة بباقة من الفعاليات المميزة إلى مركز دبي المالي العالمي، حيث تقدم للزوار تجربة فريدة يتماهى فيها الفن مع الثقافة والعروض الترفيهية الحية، لتمنحهم الفرصة لدخول عالمٍ من الإبداع والإلهام. وكانت الفعالية قد بدأت أول من أمس في «قرية البوابة» وتستمر حتى يوم غد.

منصة

تعتبر «ليالي الفن» منصةً للفنانين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لعرض أعمالهم أمام جمهور عالمي، في حين تستعرض الجهات العارضة العالمية أعمالها في المنطقة للمرة الأولى، كما يحظى الزوار بفرصة المشاركة في أنشطة إبداعية.

وتغطي أمسيات «ليالي الفن» ثلاثة مواضيع تسلط الضوء على مدى الأهمية الثقافية الكبيرة لمركز دبي المالي العالمي، وهي «الخريف قادم»، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بنزهة في «قرية البوابة» ومشاهدة مجموعة مذهلة من الأعمال الفنية والتصميمات ذات الطابع الخريفي، إلى جانب أعمال هيكلية جذابة ومناسبة لالتقاط الصور وعروض ترفيهية حية.

معرض السلالم

ثم فعالية «معرض السلالم» الذي يجمع إبداعات الفنانين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث ستغطي أعمالهم جدران السلالم في المبنى 3 الكائن في قرية البوابة - مركز دبي المالي العالمي. وستُعرض لوحاتهم الجدارية الإبداعية في مواقع استراتيجية، ما يسمح للزوار برؤية التعبير البصري المذهل لها أثناء صعودهم سلالم المبنى رقم 3 في قرية البوابة.

وأخيراً «ممشى المنحوتات» في مركز دبي المالي العالمي، ويحوي مجموعة من المنحوتات العالمية المبهرة والكبيرة من تصميم فنانين مثل أنتونيو سينوريني وجيوفاني بالديري لتشكل جزءاً من «ممشى الفن» في مركز دبي المالي العالمي.