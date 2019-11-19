نجمات هوليوود يكشفن تشويق دبي وسحرها

المصدر: دبي- البيان

ثلاث مغامرات استكشافية تمتاز بالإلهام واكتشاف الذات والتواصل مع الناس، تكشف من خلالها نجمات هوليوود سحر دبي وإبهارها، في فيلم ترويجي جديد بعنوان A Story Takes Flight تطلقه دائرة السياحة والتسويق التجاري.

وتشارك في الفيلم نجمات هوليوود غوينيث بالترو وزوي سالدانا وكيت هدسون، وهو من إخراج ريد مورانو. وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إن الفيلم يحفّز كل شخص على استكشاف ذاته عبر التفاعل مع تجارب مختلفة بغضّ النظر عن جنسيته أو البلد الذي يأتي منه، إذ إن مدينة دبي تتيح للجميع فرصة الاستمتاع برحلة مشوّقة لأبعد الحدود، وأيضاً توقع المزيد دوماً.

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