نجوم الموسيقى والمحتوى الترفيهي في ضيافة ON.DXB

المصدر: دبي - البيان

كوكبة من نجوم الموسيقى والسينما وصناعة الألعاب والمحتوى الإعلامي، يلتقون تحت سماء دبي، يضيئون معاً فعاليات مهرجان ON.DXB، الذي يرفع ستائره بعد غد الخميس، على إيقاعات الأوركسترا السمفونية الإماراتية للناشئة، ومنسق الأغاني باسل الهادي، في وقت تبدو فيه أجندة المهرجان، الذي تنظمه مدينة دبي للإعلام بالتعاون مع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، مزدحمة بالفعاليات والجلسات النقاشية، التي يقدمها مجموعة من نجوم الموسيقى والسينما وصناعة المحتوى والألعاب الإلكترونية، فيما يستضيف المهرجان الذي يقام في مدينة دبي للاستوديوهات على مدار 3 أيام، أبرز رائدات قطاعي الإعلام والترفيه حول العالم.

عطلة نهاية الأسبوع عامرة بباقة من عروض مهرجان ON.DXB، والتي يقدمها عدد من نجوم الموسيقى، حيث يستضيف المسرح الرئيسي عرض «أنغامي تُقدّم»، الذي يمتد لثلاث ساعات ويسلط الضوء على أبرز المواهب الموسيقية الصاعدة في المنطقة، كما يتضمن البرنامج أيضاً عرض المغنية ساندرا ساهي، إلى جانب نجم موسيقى الغرايم إم سي كانو، الذي يعد واحداً من أبرز الفنانين الصاعدين من بريطانيا وأكثرهم ابتكاراً، في حين يُشارك كانو في جلسة تحت عنوان «كانو والجمهور»، يتطرق فيها إلى حياته في قطاعي الموسيقى والترفيه.

الممثل والمنتج رامي جابر، إحدى المواهب المشاركة في المهرجان، أكد لـ«البيان» أن المهرجان يعد فرصة لمشاركة الخبرة التي اكتسبتها حتى الآن.

وقال: «أتمنى أن تشكل تجربتي مصدر إلهام لتحفيز الشباب العربي الذي يمتلك الكثير من المواهب والطاقات الكامنة وأن أتمكن من إرشادهم نحو الخطى الصحيحة لدخول عالم الفن والتمكن من إيصال أفكارهم والاستفادة من الفرص المتاحة لتحويل أفكارهم الواعدة إلى مشاريع واقعية».

كما يستضيف المسرح أيضاً جلسة بعنوان «الجمهور مع» بمشاركة الممثلة الأمريكية ليزا كوشي، أحد أهم ضيوف المهرجان.

وسيجمع المهرجان، عدد كبير من خبراء ورواد الأعمال في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، للمشاركة في جلساته الحوارية، التي تناقش مستجدات الصناعة واستكشاف التوجهات والآفاق المستقبلية للقطاع، وعلى رأسها تأتي جلسة «مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية»، التي يشارك فيها توم ويجمان، كبير محللي سوق الألعاب الإلكترونية لدى «نيوزو»؛ ورافد سالم، مدير لدى شركة «ريوت غيمز»، ورعاية شركة «تِنسنت»، العملاق الصيني في قطاع الألعاب الإلكترونية، بينما يدير حبيب شمس، مؤسس مؤتمر الألعاب الرقمية في دبي، جلسة بعنوان: «الألعاب الإلكترونية: من ميدان الفن إلى التجارة»، في حين يلتقي كلّ من جون لايسي، المدير الإداري لشركة «باور ليج جيمينج»؛ وسعيد بن خدّية، مدير مجتمع لاعبي لعبة «فيفا» الإلكترونية؛ وإدوارد غريفود، نائب الرئيس لشؤون الرياضات الإلكترونية لدى «وي بيديا»، في جلسة تحت عنوان: «فلتبدأ اللعبة: بروز الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط».

ريني عباس، مطورة الألعاب الإلكترونية والرئيسة التنفيذية لشؤون العمليات والمؤسسة المشاركة لشركة «ويكسل ستوديوز»، والتي تشارك في المهرجان ضمن جلسة «لن يصل النجاح إليك، لا بد من السعي إليه والعمل لتحقيقه»، أكدت لـ«البيان»، حاجة المنطقة إلى مثل هذه المنصات التفاعلية.

وقالت: «مثل هذه المنصات من شأنها دعم الشباب في العالم العربي، وبلا شك فإن المهرجان يسهم في تمكين الشباب من الوصول إلى النجاح من خلال ما يستقطبه من خبراء ومتحدثين من حول العالم».