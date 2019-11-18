126 جنسية تشهد ختام «دبي للمجوهرات»

المصدر: دبي - البيان

أعلن معرض دبي الدولي للمجوهرات 2019 انتهاء فعالياته أول من أمس 16 نوفمبر الجاري، وذلك بعد 4 أيام زاخرة بالمعارض والفعاليات وعروض التجزئة الاستثنائية وعروض الأزياء والكثير غيرها في مركز دبي التجاري العالمي. وقد استضافت الفعالية الدولية ما يزيد عن 500 من أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية من 21 دولة. وحضر المعرض يومياً أعداد كبيرة من الزوار المتحمسين لاختبار التشكيلات الواسعة من أجمل قطع المجوهرات والعروض الخاصة وعروض إطلاق المنتجات الجديدة.

وقد كان المعرض بمثابة منصة لبناء العلاقات، ما أسهم بشكلٍ رئيسي في نجاح الفعالية، حيث جمع «برنامج المشترين» أرقى علامات التجزئة المحلية والعالمية وصناع القرار من 13 دولة مع تجار الجملة والجهات العارضة. وفضلاً عن بناء شراكات استراتيجية جديدة في القطاع، تمكن المشاركون من استكشاف فرص الميزات التنافسية والوصول إلى تشكيلات فريدة.

وقد انعكست الشهرة الدولية لمعرض دبي الدولي للمجوهرات على أعداد زوار الفعالية القادمين مما يزيد عن 126 جنسية، في المعرض، كما كان للدول الأفريقية حضور واضح في الفعالية، وفقاً لإحصاءات الزوار. ويأتي هذا بمثابة دليل إضافي على القيمة البارزة للجولة الترويجية السابقة للمعرض، والتي استهدفت لهذا العام دولاً مثل نيجيريا وغانا والسودان وجنوب أفريقيا والمغرب ومصر، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط مثل باكستان والمملكة العربية السعودية ولبنان والأردن.

وعقب انتهاء فعاليات المعرض، صرّحت دانييلا فيّا، مديرة المعرض: «شكل الاستحسان الكبير الذي لاقاه معرض دبي الدولي للمجوهرات 2019 حافزاً ودافعاً كبيراً بالنسبة لنا، وبدا تطور العرض واضحاً في نسخة هذا العام، حيث وسعنا نطاقه لنحرص على توفير كل جوانب قطاع الأعمال المباشرة بين الشركات وبين الشركات والعملاء. ويسرنا أن ننجح بتأكيد دور المعرض في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع المجوهرات ووجهة بارزة لتطوير علاقات عمل متميزة».

ومن بين الفعاليات الاستثنائية العديدة في معرض دبي الدولي للمجوهرات 2019، برزت جلسة نقاشية تطرّقت إلى كتاب «ذا جولري تريندبوك 2021+» الصادر عن شركة «تريند فيجن»، أدارتها خبيرة توقعات التوجهات الفاخرة الشهيرة عالمياً باولا دي لوكا، وشارك فيها مجموعة من أبرز الشخصيات في القطاع ممن قدموا آراءً بارزة خلال مناقشة طيف واسع من الموضوعات، بما فيها تأثير الظواهر الثقافية والاجتماعية على تطور سلوك الشراء، وأحدث توجهات قطاع المجوهرات على مستوى منطقة الخليج العربي والعالم، والاتجاهات المتوقعة للقطاع خلال العامين المقبلين، والدور المستقبلي لرواد الأعمال، والكثير غيرها.

وقد جدد معرض دبي الدولي للمجوهرات تعاونه مع مجموعة «ذا نيو جولر» في الدورة الثالثة من «منتدى الشرق الأوسط لمصممي المجوهرات 2019» الذي استضاف متحدثين بارزين، بمشاركة نخبة من تجار التجزئة والمصنّعين والمصمّمين والمعلمين والطلاب ورؤساء الجمعيات وغيرهم من الشخصيات ذات الصلة بالقطاع، حيث ناقشوا مجموعة من المواضيع المهمة والمتعلقة بقطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات في المنطقة.

أولويات

جاء النهوض بالمصممين المحليين على رأس قائمة أولويات المعرض مجدداً، حيث لعبت مجموعة متنوعة من المبادرات المتميزة دوراً أساسياً في الترويج لهم خلال المعرض. كما عقد معرض دبي الدولي للمجوهرات شراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة من خلال «أكاديمية دبي للتصميم» التي تم افتتاحها مؤخراً لتعزيز المواهب المتميزة في مجال تصميم المجوهرات في دبي.

وعلاوةً على ذلك، شارك مشروع «قلادة» في المعرض مجدداً عبر تنظيم ورشة عمل لتعليم تصميم المجوهرات للأطفال من أصحاب الهمم، إلى جانب إطلاق تشكيلة جديدة من إبداع هؤلاء الأطفال. وبعد النجاح البارز الذي أحرزه المعرض هذا العام، يستعد المعرض لإقامة نسخة عام 2020 في مركز دبي التجاري العالمي.