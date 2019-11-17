«أوان» الرقمية تفوز بجائزة «برودكاست برو الشرق الأوسط»

المصدر: دبي - البيان

فازت منصة وتطبيق «أوان» الرقمية بجائزة «برودكاست برو الشرق الأوسط 2019»، أفضل مبادرة فيديو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد منافسة قوية ووصول المنصة الرقمية إلى مرحلة التصفيات النهائية مع أهم القنوات الفضائية والمنصات الرقمية العربية والأجنبية في أكثر من فئة.

وتسلمت هبة السمت، مدير إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، درع التكريم في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بفندق «الحبتور غراند» بدبي، بحضور عدد من نجوم وصناع الإعلام في العالم العربي، إلى جانب كبار المديرين التنفيذيين في كبرى المؤسسات التلفزيونية وشركات الإنتاج في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

خدمات متميزة

وقال أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن نيل الجائزة يعد تتويجاً لجهود فريق إدارة الإعلام الرقمي خلال الفترة الماضية وانطلاقة متجددة في مجال تقديم خدمات إعلامية متميزة تسهم في تقديم الصورة الحقيقية حول مستوى الإعلام الإماراتي وما وصلت إليه المؤسسات الإعلامية في الإمارات من ناحية الشكل والمضمون، وترجمة حقيقية لمنهجية الإبداع المتبعة، والتي ستظل علامة فارقة تميزنا، متوجهاً بالتهنئة إلى أسرة إدارة الإعلام الرقمي، معرباً في الوقت نفسه عن سعادته بالجائزة التي حصدتها منصة وتطبيق «أوان» هذا العام، وذلك بعد أن أثبتت فرق العمل المبدعة أنها تضم أكثر الكوادر تميزاً وإبداعاً في هذا المجال، ما يثبت النهج العلمي والعملي الإبداعي الراقي الذي تنتهجه مؤسسة دبي للإعلام وتلفزيون دبي في تقديم خدماته الإعلامية عبر قنواته التلفزيونية والإذاعية والرقمية المتعددة.

كما توجه بالشكر إلى جميع القائمين على قمة وجوائز «برودكاست برو الشرق الأوسط 2019/‏‏‏ Broadcast Pro Middle East»، التي تم إطلاقها قبل 9 أعوام بالشراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU)، بهدف اعتماد أعلى معايير تقنية في المجال الإذاعي والتلفزيوني، وتشجيع المشاركة ليشمل كامل المنطقة العربية، في ظل ضمان عملية اختيار الفائزين بالشفافية والكفاءة والاعتماد أكثر على معايير الجودة المعتمدة في قطاع الإذاعة والتلفزيون على النطاق العالمي، بالإضافة إلى توسيع شبكات المعارف وتنظيم الملتقيات وتقديم المكافآت من طرف أبرز مسؤولي القطاع والمسؤولين الحكوميين بالمنطقة العربية فضلاً عن إيجاد فرص فريدة لعرض أنجح الأعمال المنتجة في الشرق الأوسط وللاحتفاء بمنجزاتهم.

أحدث التقنيات

ولفتت هبة السمت إلى نجاح تجربة منصة وتطبيق «أوان»، وقدرتها الفريدة في زمن وجيز على إحداث تطوير ملفت في خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب، حيث دأبت إدارة الإعلام الرقمي، وذلك من خلال تكيفها مع متطلبات قاعدة بيانات المتابعين والمشاهدين وتحليلها، على تسخير خبراتها وإمكاناتها لتتمكن من قطع شوط بعيد وتحقيق إنجاز متميز للارتقاء بهذه المنصة لتصبح منصة رائدة من حيث إضافة المزيد من التطوير على المحتوى الترفيهي والذي صاحبه تطوير تكنولوجيا التشغيل والبث عبر الإنترنت، لنوفر لمشاهدينا فرصة الاستمتاع بمجموعة من الخدمات الرقمية المتنوعة التي تشمل: البث الحي، وخدمة (Catch up TV) بمميزاتها التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والتي تتيح إعادة مشاهدة واستماع ما تم بثه خلال اليومين الماضيين، فيمــا تنفــرد خدمــة (Podcast) بالمزج بين البث الحــي والمباشــر ومتابعــة الفيديوهــات.

100000

أكدت هبة السمت أن منصة وتطبيق «أوان» الرقمية تعتبر أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط، توفر للجمهور العربي تجربة مشاهدة واستماع مجانية من خلال باقة خدماتها الرقمية متنوعة وبجودة عالية، كما تعتبر أكبر منصة OTT في الشرق الأوسط، لما تحتويه على ما يزيد على 100 ألف ساعة فيديو وملفات صوتية تتميز بأفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية والتصميم المرن الذي يتجاوب مع جميع المتصفحات سواء المكتبية أو الخاصة بالأجهزة الذكية واللوحية، بداية من الهواتف الذكية (أنظمة تشغيل اي او اس وأندرويد)، مروراً بأنظمة البث التلفزيوني الذكي «آبل تي في» وخدمة (التلفزيون الذكي من سامسونج) و«هيوماكس»، وصولاً إلى (كروم كاست من غوغل) وغيرها من المنصات والتطبيقات الرقمية، فيما تعتبر «أوان» أول منصة فيديو تتوفر على ساعة «آبل» الذكية.