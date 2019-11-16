ابتكارات فنية شغوفة بالتراث العربي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

يعتبر التصميم المحرك الرئيس للابتكار، وتركز عليه جميع المشاريع والأطروحات البحثية التي تنظر باهتمام لواقع هذا القطاع انطلاقاً من الإمارات التي تنظر إلى الاستدامة والابتكار على أنهما وجهان لعملة واحدة، حيث لا تقف مشاريعها عند حدود من خلال رصد واقع ممارسات التصميم فحسب، وإنما أيضاً النظر بعمق إلى الفرص والتحديات المستقبلية، لتكوين مجتمع متكامل من حرفيين ومصممين تحت مظلة الاستدامة والابتكار القائم على منهجية معاصرة ومرجعاً أساسياً لصياغة العديد من الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تعزيز المنظومة المتكاملة لقطاع التصميم في العالم العربي المحظوظ بتراثه ومخزونة الثقافي المتنوع عبر خلق تأثير بيئي واجتماعي، وتشجيع استخدام التصميم كأداة رئيسية للتغيير الاجتماعي.

تكافؤ الفرص

«مدار» إحدى المبادرات التي أطلقها أسبوع دبي للتصميم في مواسم سابقة وتطل هذا الموسم بدعم من حي دبي للتصميم، ويشرف عليها القيم الفني غسان سلامة، وبمشاركة واسعة من عرض تجارب وتصاميم المواهب الناشئة وحول مشاركته بوصفه قيّماً فنياً في «داون تاون إديشنز»، عبر اثنين من المعارض المخصصة للخوض في مشهد التصميم في المنطقة.

يقول رائد الأعمال والمصمم غسان سلامة: يحمل المعرض الأول عنوان «مدار»، ويجسد مبادرة تحظى بدعم «حي دبي للتصميم»، وسيمثل معرضاً تعليمياً يلقي الضوء على التوجهات والأفكار الناشئة والمبادرات المبتكرة التي يشهدها قطاع التصميم في المنطقة حالياً.، أما المعرض الثاني فيركز على تصميم المنتجات، ويحمل عنوان «إنسايت/‏‏‏‏‏‏أونسايت» (الرؤية/‏‏‏‏‏‏الموقع)، وسيعرض أحدث الإنتاجات والابتكارات الإبداعية لمصممين ناشئين ومستقلين، ضمن مساحة موحدة تضمن تكافؤ الفرص. وسيتمكن المصممون في هذا المعرض من الاستماع إلى آراء جمهورهم مباشرة حول جدوى مفاهيم التصميم التي تبنوها.

تمكين المرأة

ومن جانب آخر تشير عائشة الهرمودي، تنفيذية فعاليات وتسويق بمجلس إرثي للحرف المعاصرة، أن مجلس إرثي للحرف المعاصرة يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً من خلال الحرف اليدويــة في منطقــة الشرق الأوسط وشمــال أفريقيــا وجنــوب شــرق آسيا وآسيا الوسطى أيضاً. ومن خلال تمثيله الحرف التقليدية والمعاصرة، وتطويره منهجاً جديداً في هذا القــطاع والقائم على الاستدامة في التصميم والتنفيذ من خلال المحافظة على تراث المنطقة الثقافي الغني، ومهــارات الحرف اليدوية التــراثية ونقلــها للأجيال الناشئــة الحاليــة والقادمــة.