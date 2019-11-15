«دبي أوبرا» تهدي العرائس «معرض الزفاف»

المصدر: دبي - البيان

تقدم دبي أوبرا للمقبلين على الزواج فرصة التخطيط لحفل ليلة العمر بالشكل المثالي، عبر «معرض الزفاف» الذي ينطلق في 24 نوفمبر الجاري.

ويتيح هذا الحدث لجميع عاشقات الأناقة، ولا سيما العرائس الباحثات عن أرقى التفاصيل لزفاف حالم، الاطلاع على كل ما يهمّ العروس في الموضة، والضيافة، والديكور، والمجوهرات، في مكان واحد. كما يمكن للزائرات التعرف إلى المواقع التي توفّرها دبي أوبرا لإقامة حفلات الزفاف، واتجاهات الديكور، وتنظيم الحفل، والضيافة، بالشراكة مع إعمار للضيافة وإعمار العقارية.

لمسة راقية

ويتميّز المعرض هذا العام في دبي أوبرا بمشاركة صانع المجوهرات اللندني الشهير «ديفيد موريس» راعياً رئيسياً، حيث ستعرض دار المجوهرات الشهيرة مجموعة خلابة من خواتم الزفاف والخطبة الماسية، إضافة إلى أطقم الزفاف الماسية الفاخرة التي من شأنها أن تشكّل لمسة نهائية راقية في يوم العمر. وتكمن فرادة هذه المجوهرات والخواتم في أنها مصنوعة يدوياً بالإتقان الذي اشتهرت به «ديفيد موريس»، مباشرة من مشاغلها في نيو بوند ستريت، علماً أنه يمكن تفصيل خواتم الخطبة والزفاف بحسب الطلب.

وسيضمّ معرض الزفاف أيضاً متخصصين رائدين في هذا المجال، وسيقدّمون الاستشارات والنصائح التي ستوفّر الإلهام لجميع العرائس.

تعكس دبي أوبرا الرومانسية بكل تجلياتها، فموقعها المثاليّ في قلب وسط مدينة دبي يجعلها مركزاً ساطعاً للثقافة من خلال تقديم أكثر العروض الأدائية أصالة وروعة في المنطقة. ليس هذا وحسب، بل يجعلها أيضاً وجهة فخمة لإقامة أجمل حفلات الزفاف في أجواء تبدو وكأنها فصل من كتاب الحكايات.