طرح تذاكر مهرجان طيران الإمارات للآداب 2020

المصدر: دبي - البيان

طرحت اللجنة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب 2020، تذاكر أكبر مهرجان أدبي سنوي في العالم العربي، والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة 4-9 فبراير المقبل، وذلك في فندق إنتركونتيننتال، دبي فستيفال سيتي.

ويشارك في دورة المهرجان القادمة نخبة مميزة من الكتّاب المشاركين تضم أسماء كبيرة، وروائيين حائزين جوائز مرموقة، وخبراء عالميين سيحدثوننا عن القضايا الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم. وسيتناولون بالنقاش باقة من الأسئلة المهمة، بدءاً من كيف ننقذ كوكبنا، وكيف نجعل العالم أكثر استدامة وتسامحاً وتناغماً. هذا ويتوقع المنظمون أن يجذب البرنامج الثري المتنوع جمهوراً واسعاً.

ويأتي على رأس قائمة الضيوف البارزين الكاتب غزير الإنتاج جمال بن حويرب، مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، وأميمة الخميس وهزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي، وخبيرة الدراسات البيئية المهندسة مريم البلوشي، إضافة إلى العديد من المتحدثين والكتّاب الملهمين، الذين يقدمون الفائدة الجمة والمتعة الفائقة للجماهير من جميع الأعمار والاهتمامات.

سمات الرواية

وتستضيف دورة المهرجان 2020 مجموعة من الروائيين الفائزين بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2019، أبرزهم جوخة الحارثي، مؤلفة رواية «سيدات القمر»، وهدى بركات، التي حصلت على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2019 عن روايتها الأخيرة «بريد الليل»، وخالد النصرالله، وجان دوست، وسوف يعرفوننا بالسمات العالمية للرواية، وما يجعلها تتجاوز حدود المحلية وتعبر القارات.

وستتحدث الكاتبة العراقية، المقيمة في باريس، إنعام كجه جي، عن روايتها، «النبيذة»، التي تستند إلى قصة حقيقية، وترتحل بنا عبر تاريخ العراق الحديث من خلال رؤية صحفية مخضرمة.

وككل عام، يخصص المهرجان محوراً خاصاً لمناقشة الأدوار العظيمة للنساء عبر العصور، ويشارك في هذا المحور كل من عبدالإله بن عرفة، الكاتب والباحث المغربي، والأستاذة الدكتورة رفيعة غباش مؤسِسة متحف المرأة في دبي، والكاتبة والصحفية الإماراتية ريم الكمالي.

أسماء

ومن أبرز الأسماء الشهيرة القادمة إلى دبي للمشاركة في المهرجان مؤلفة كتب الطهو الأكثر مبيعاً الإعلامية نادية حسين، ووالدا ملالا يوسف، ضياء الدين يوسفزاي، وتور بيكاي يوسفزاي، وإيزي إدوغيان التي رُشحت روايتها لجائزة مان بوكر، وكذلك فاطمة بوتو.

كتابات

يقدم المهرجان طيفاً واسعاً من الأنماط الأدبية، التي تشتمل على الأعمال الأدبية المختلفة، وأدب الجريمة، والأعمال، والتاريخ، والشعر، والعلوم، والغذاء، والمغامرة، والاستكشاف، والعديد من المواضيع الأخرى.