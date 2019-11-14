«إكسبو 2020 دبي» يدعم التصميم الإماراتي ببرنامج ضخم

المصدر: دبي - البيان

أطلق «إكسبو 2020 دبي» برنامجاً جديداً ضخماً؛ لدعم قطاع التصميم والحرف، بهدف وضع المبدعين الإماراتيين على خريطة الابتكار العالمية، عبر دعم مهاراتهم في مجال التصميم فنياً واقتصادياً وتقنياً مع التركيز على عدد من مكونات الصناعات الحرفية الإماراتية والانطلاق بتلك الصناعات إلى العالمية، ما يساهم في تعزيز القطاعات الإبداعية وفي التحول نحو الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات.

ويسعى البرنامج الجديد، الذي أطلقه «إكسبو 2020 دبي» ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم، والذي يقام في الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الجاري، إلى تمكين المصممين في الإمارات من استكشاف أساليب وطرق جديدة في مجالات عملهم، من خلال التعاون مع مبدعين من أنحاء العالم وتجربة آليات ومواد جديدة.

وسوف يركز برنامج التصميم والحرف الذي أطلقه «إكسبو 2020 دبي» على المنتجات المبتكرة التي تحقق إقبالاً كبيراً في الأسواق المحلية والدولية، سواء المنتجات اليدوية أو تلك التي تتطلب صناعتها تقنيات متقدمة، وذلك ضمن فئتين للإنتاج وهما: «صُنع في دولة الإمارات» و«صُنع لأجل الإمارات».

حيث ستشمل الفئة الأولى مجموعة من تصميمات المواهب والعلامات التجارية المحلية في دولة الإمارات، فيما تضم الفئة الثانية 5 مجموعات، سيصممها وينتجها مبدعون عالميون وعلامات تجارية من الصف الأول لصالح «إكسبو 2020 دبي» حصرياً.

وسيخصص «إكسبو 2020 دبي» أماكن متميزة ضمن موقعه لعرض منتجات المصممين العالميين والمحليين من دولة الإمارات، جنباً إلى جنب، على ملايين الزوار، وسيستضيف برنامج الحرف أيضاً عدداً من مؤسسات التصميم والصناعات الإبداعية المحلية لتعرض منتجاتها وبرامجها خلال الحدث الأروع في العالم.

وسيقيم «إكسبو 2020 دبي» معرضاً للحرف الإماراتية وعمليات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة فيها، حيث سيكون بوسع الزوار إلقاء نظرة عن كثب على تلك المواد واستكشاف التقنيات والآليات المستخدمة في تحويلها إلى منتج نهائي، والتعرف أكثر على الصناعات الإبداعية التراثية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستصدر أيضاً منشورات لهذا الغرض، تتناول بالتفصيل جميع الجوانب ذات الصلة.

أثر وإرث

وقالت الدكتورة حياة شمس الدين، نائب رئيس أول، الفنون والثقافة، «إكسبو 2020 دبي»: «نسعى إلى ترك أثر وإرث مستدامَين في دولة الإمارات بما يتجاوز الأشهر الستة لانعقاد فعالياته. ينسجم برنامج التصميم والحرف مع هذا السعي ومع الخطط الطموحة لدولة الإمارات باعتماد الاقتصاد الإبداعي قطاعاً رئيساً في استراتيجيتها للتنوع الاقتصادي.

كما سيعزز البرنامج المشهد الإبداعي في دولة الإمارات، وما حققه القطاع من مكاسب كبيرة في السنوات الماضية، فضلاً عن كونه فرصة متميزة لمجتمع الصناعات الإبداعية في البلاد لعرض الأعمال والتصميمات الإبداعية والانطلاق بها إلى العالمية، بما يترك أثراً اقتصادياً كبيراً للمبدعين ولدولة الإمارات».

«صندوق المصمم الإماراتي»

ولضمان استمرارية الدعم الموجه لهذا القطاع بعد إسدال الستار على فعاليات «إكسبو 2020 دبي» سيتم تأسيس «صندوق المصمم الإماراتي» لتوجيه حصيلة مبيعات المجموعات المصممة ضمن البرنامج، إلى الصندوق بصورة مباشرة، واستخدامها في دعم المصممين المحليين والمشاريع الجديدة والناشئة، بهدف إثراء بيئة الإنتاج في قطاع التصميم والاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.