«رواد الفضاء» ينقل مسابقاته إلى مركز غاغارين

المصدر: دبي- البيان

انطلقت منافسات الحلقة الخامسة من برنامج «رواد الفضاء» التي بثت على شاشة تلفزيون دبي (مساء الأحد 10 نوفمبر)، مع إعلان أعضاء لجنة التحكيم عن أولى مفاجآت هذه الحلقة، بعد اجتماع أعضاء لجنة التحكيم مع المشتركين الثمانية في المقر الرئيسي لبرنامج «رواد الفضاء»، وإخبارهم بتفاصيل «تحدي توصيل المياه» في محاكاة لحالة طوارئ على سطح المريخ، تحتم على كل مشترك الخروج ببدايته الخاصة والتواصل والتنسيق مع زملائه لتنفيذ مهمة توصيل مجموعة من الأنابيب لإيصال المياه إلى المقر الرئيسي لرواد الفضاء خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق.

بعدها خضع المشتركون إلى تحدٍ من نوع آخر واختبار لقدرتهم على اتباع التعليمات وتطبيق إحدى هذه التجارب على أنفسهم، وذلك من خلال «تحدي سحب الدم»، حيث كانت بانتظارهم ممرضة مختصة شرحت لهم خطوات هذا التحدث، إلى جانب الاختصاصية النفسية لوما نقاش التي كانت تراقب ردود أفعال المشتركين لحظة بلحظة.

وبعيداً عن المقر الرئيسي لرواد الفضاء، انتقل الجميع إلى مقر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل في مدينة مصدر، وذلك لقاء لجنة من المتخصصين ومعرفة كيفية تقديم أنفسهم والتحدث والتفكير بشكل واضح.

وقبل الإعلان عن نتيجة تحديات الحلقة الخامسة، أعلن أعضاء لجنة التحكيم عن وصول مرحلة المنافسات إلى منتصف الطريق، على أن تبدأ اعتباراً من الحلقة المقبلة التحديات من «مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء»، والذي يقع في مدينة ستار سيتي على بعد 50 كم من العاصمة الروسية موسكو، سبقها تقييم لجنة التحكيم لأداء المشتركين الثمانية قبل أن يتم استدعاء المشتركة السعودية رها محرق والمشترك الإماراتي ناصر الغافري وإعلامهما بانتهاء مشاركتهما في البرنامج، لعدم قدرتهما على تطوير مهاراتها العلمي وعدم تأقلمهما.

نجاح

بدت رها محرق مرتاحة للغاية في تحدي سحب الدم، كذلك الحال بالنسبة إلى محمد عباس، على عكس رنا نقولا، التي بدت خائفة، في الوقت الذي نفذ محمد أهلي وبدر الموله التحدي دون أي مشاكل، ولاحظ الجميع ارتجاف يد مشاعل الشميمري، ولتكون المحصلة النهائية لهذا التحدي، نجاح جميع المشتركين في تنفيذ التحدي.