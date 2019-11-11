تناغم ثقافات العالم في الإمارات ترويه عروض «موشنجيت دبي»

المصدر: دبي - البيان

يحتفل «موشنجيت دبي» بعام التسامح من خلال تقديم عرض لا يقاوم، يتيح لزواره إمكانية الدخول إلى جميع مرافق المنتزه بسعر لا يفوّت يبلغ 49 درهماً في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري.

ويواكب عرض موشنجيت دبي مبادرة عام التسامح التي أطلقتها دولة الإمارات، والتي تحتفي من خلالها بالقيم النبيلة المتمثلة في قبول الآخرين والتعايش المشترك والاتحاد.

وبهذه المناسبة يقدم موشنجيت دبي لزواره باقة احتفالات مميزة حافلة بجولات الألعاب الشيّقة، وعروض ترفيه مثيرة، وغيرها من الفعاليات الرائعة المستوحاة من الأفلام الشهيرة. ويهدف موشنجيت دبي من هذا الاحتفال إلى الجمع بين الشعوب من مختلف الأعراق والثقافات في مكان واحد لمشاركة الأوقات السعيدة وترجمة قيم الوحدة والتنوع الذي تتميز بهما دولة الإمارات.