«الفن الحضري» يدشن عصر فنون الشارع في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

كشف «معرض فنون العالم دبي»، الفعالية الوحيدة التي تقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة في المنطقة، عن تعاونه مع علامة «روڤ للفنادق» لإطلاق «معرض الفن الحضري دبي»، كبداية للموسم الجديد، خلال الفترة ما بين 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة، قبل عودة المعرض المرتقبة في أبريل 2020، وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حققه المعرض، وتحطيمه للأرقام القياسية خلال وقت سابق من العام الجاري. ويمثل المفهوم الجديد لفنون الشارع، معرضاً مجانياً يُقام على مدار أيام عطلة نهاية الأسبوع من تنظيم «فانداليست آرت»، معرض فنون الشارع الشهير في العاصمة البريطانية لندن، الحائز على «جائزة فنون العالم دبي لأفضل صالة عرض» في عام 2019.

وسيقدم المعرض الجديد مجموعةً من الأعمال الفنية المميزة، التي أبدعها أبرز فناني الشارع المحليين والعالميين، وسط الأجواء الهادئة والمريحة لفندق «روڤ مرسى دبي». وبالإضافة إلى الأعمال الفنية المعروضة والمستوحاة من ثقافة الشارع، ستقدم ورش العمل الحية للضيوف، دروساً في مجالات الرسم بالرذاذ، ومهارات استخدام قوالب «ستنسل»، على خلفية إيقاعات الهيب هوب المعاصرة، التي يقدمها منسق الأسطوانات الإماراتي.

أبرز الأسماء

ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض : بيور إيفل، إنفورس 1، فينك ومادي بوتشر، رايان وستاينز.

وقالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: لاقت فئة فنون الشارع رواجاً واسعاً بين الزوار خلال فعاليات دورة هذا العام من معرض «فنون العالم دبي»، لذلك كنا حريصين على الاستفادة من هذا الزخم الكبير، من أجل توفير تجربة مخصصة لعشاق الفن وهواة جمع الأعمال الفنية، قبيل انطلاق موسم عام 2020.