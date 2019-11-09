سفير أعمال الخير على «يوتيوب»..40 مليون متابع وشجرة!

المصدر: دبي - البيان

أصبح جيمي دونالدسون الشهير باسم «مستر بيست» على منصة «يوتيوب»، سفيراً لأعمال الخير بعد استثماره شهرته على الإنترنت بشكل إيجابي، ليبصر العالم الافتراضي أحد المؤثرين الحقيقيين الذين يحتاج العالم لأمثالهم. بحسب مواقع إخبارية، بعد وصول قناة جيمي على موقع «يوتيوب» لنحو 20 مليون مشترك أخيراً، طرح سؤالاً على متابعيه يستشيرهم في الكيفية التي ينبغي عليه الاحتفال بهذا الرقم الجديد.

بالمقابل استجاب جمهوره باقتراح جمع 20 مليون دولار بحلول الأول من يناير 2020، (بنحو دولار لكل شخص من مشتركيه البالغ عددهم 20 مليوناً) واستخدام المبلغ في زراعة 20 مليون شجرة، ليقبل جيمي التحدي بحماس.

منذ إطلاق حملة «فريق الأشجار» الأسبوع الماضي، انضم بعض مشاهير يوتيوب الأكثر شعبية لجيمي لتقديم تبرعات وتعهدات خاصة بهم.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك وحسب، ليقدم كل من الملياردير إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لـ«تويتر» جاك دورسي، وغيرهما من الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية معروفة مساهمات سخية في هذه المبادرة التي تطال كل العالم.

وفقاً لموقع «فريق الأشجار»، جمعت الحملة بالفعل أمولاً كفيلة بزراعة أكثر من 12 مليون شجرة، وبمجرد الوصول إلى هدف 20 مليون شجرة ستزرع مؤسسة «أربور داي» الشتلات من يناير 2020 حتى ديسمبر 2022. وبدورها، ستختار المنظمات غير الربحية أنواع الأشجار الأصلية للأراضي العامة والخاصة عبر كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية.