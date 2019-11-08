ماجدة الرومي تشدو في حفل ختام تحدي القراءة العربي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«الأرض ستبقى عربية»، عنوان أغنية جديدة للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، سترى النور قريباً على خشبة دبي أوبرا، التي تستضيف في 13 الجاري حفل اختتام تحدي القراءة العربي الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث من المقرر أن تشدو ماجدة الرومي بأغنيتها الجديدة في حفل الختام الذي سيشهد تتويج الفائز بلقب «بطل تحدي القراءة العربي» في دورته الرابعة.

وكانت الفنانة ماجدة الرومي قد كشفت عن اسم الأغنية الجديدة، التي كتب كلماتها الشاعر المصري مدحت العدل، فيما تحمل توقيع الموسيقي اللبناني ميشال فاضل في الألحان والتوزيع، في تغريدة لها، نشرتها في وقت سابق على حسابها في «إنستغرام»، فيما نشرت أمس، صورة لها على «إنستغرام» وكتبت عليها: «قريباً.. ماجدة الرومي في حفل تحدي القراءة العربي». العمل على الأغنية الجديدة التي سجلتها ماجدة الرومي خصيصاً لحفل تحدي القراءة العربي، استغرق نحو شهر ونصف، وتم تنفيذها ما بين بيروت وكييف وتركيا، وستكون الأغنية باللغة العربية الفصحى، فيما يعد ذلك أول تعاون بين ماجدة الرومي، والشاعر مدحت العدل الذي كان قد وصف هذا التعاون بـأنه «حلم من أحلامه المؤجلة».

وشهدت الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة 13.5 مليون طالب عربي، فيما تمكن 5 فقط من الوصول إلى نهائيات التحدي، والذين سيتنافسون فيما بينهم خلال حفل الختام، على خشبة دبي أوبرا، والتي ستشهد أيضاً الإعلان عن المدرسة الفائزة وكذلك أفضل مشرف.