نجاح باهر لعروض «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» في دبي قبل إسدال الستار

المصدر: دبي - البيان

يختتم العرض الموسيقي الشهير «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» جولته في دبي عبر أداء أخير سينطلق في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المقرر إسدال الستارة على هذه المسرحية الموسيقية التي تنظّمها مجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب» ودبي أوبرا بعرضين يقام أحدهما الليلة والأخير غداً السبت. ويشكل هذان العرضان الفرصة الأخيرة لعشاق المسرح الموسيقي ومتابعي الأوبرا، للاستمتاع بأداء فني راقٍ على خشبة «دبي أوبرا».

عرض مذهل

لا عجب أن تنال هذه المسرحية الأيقونية إعجاب الحضور وتخطف أنفاسهم، بفضل الأداء الخيالي لنخبة المواهب في عالم المسرح الموسيقي أمثال جوناثان روكسماوث الذي يؤدي شخصية «الشبح»، والنجمة الصاعدة كلير ليون التي تلعب دور البطلة الثانية للعمل كريستين داي، إضافة إلى مات ليزي صاحب الأداء المميز لشخصية راؤول فيكومتي دي تشاجني.

ويقف على خشبة دبي أوبرا 130 شخصاً من الممثلين وأعضاء الأوركسترا وأفراد الطاقم، لتأدية العرض وسط ديكورات مذهلة ومؤثرات خاصة تخطف الأنفاس، لتروي أحداث القصة الشهيرة بصورةٍ دقيقة. وقد تم تنفيذ المشاهد المبهجة والرقصات الحيوية من قبل جي جي نوه، بينما حملت الأزياء التي تضمّنت أكثر من 230 قطعةً البصمة الإبداعية للمصممة العالمية الراحلة ماريا بيورنسون، حيث ستظهر هذه التوليفة الفنية الساحرة في العروض الختامية بدبي خلال عطلة الأسبوع الجاري.