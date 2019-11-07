3 مدارس تتنافس في ختام تحدّي القراءة العربي الرابع

المصدر: دبي - البيان

تتنافس 3 مدارس متميزة من دولة الإمارات والسعودية، ولبنان، على لقب المدرسة المتميزة عربياً ضمن تحدي القراءة العربي، وتنال المدرسة الفائزة جائزة نقدية قيمتها مليون درهم إماراتي في الحفل الختامي للنسخة الرابعة من تحدي القراءة العربي، في 13 من الشهر الجاري، الذي تحتضنه دار الأوبرا في دبي، وسيتاح للجمهور التصويت عبر الموقع الإلكتروني لتحدي القراءة العربي ابتداء من يوم الجمعة المقبل طوال أسبوع كامل للمساهمة في اختيار المدرسة الأكثر تميزاً لتتويجها باللقب.

والمدارس الثلاث هي: مدرسة الرمس للتعليم الأساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرسة الإمام النووي من المملكة العربية السعودية، وثانوية طرابلس الحديدين الرسمية للبنات في الجمهورية اللبنانية.

معايير

وكانت المدارس الثلاث قد تم اختيارها من جانب لجنة التحكيم وفقاً لمعايير دقيقة، أبرزها قدرة المدرسة على تنظيم التحدي وفق المعايير المطلوبة، وتوسيع نطاق فوائده ليشمل المزيد من المشاركين من طلابها وطالباتها، ونجاح نسب عالية من هؤلاء في قراءة وتلخيص محتوى 50 كتاباً لكل منهم، مع الحرص على استيعاب طلبتها لأهم المعلومات الواردة في الكتب التي طالعوها، وصولاً إلى العمل على توسيع دائرة المبادرة لنشر ثقافة القراءة في المجتمع المحلي، وقد قامت لجنة التحكيم بزيارة المدارس الثلاث لإجراء عمليات تقييم دقيقة للوقوف على مدى نجاحها في تلبية الشروط والمعايير الموضوعة على أرض الواقع.

وشهد اختيار المدارس الثلاث المؤهلة لخوض التصفيات النهائية منافسات حامية وذلك نظراً للعدد القياسي من المدارس المشاركة في النسخة الرابعة من تحدي القراءة العربي لعام 2019 والبالغ عددها 67 ألف مدرسة، وبزيادة أكثر من 15 ألف مدرسة مقارنة بالنسخة الثالثة للعام الماضي.

وتخضع عملية اختيار المدارس المميزة التي تصل إلى المحطة النهائية من المنافسة لمراحل متعددة من التصفيات، إذ تتم أولاً على مستوى المناطق التعليمية ثم المديريات أو المحافظات، وصولاً إلى اختيار المدارس المتميزة على مستوى الدول.

أفكار ومبادرات

وقالت منى الكندي أمين عام تحدي القراءة العربي إن تحدي القراءة العربي شهد في دورته الرابعة هذا العام مشاركة قياسية غير مسبوقة من المدارس وبإجمالي تخطى 67 ألف مدرسة ما زاد من حدة المنافسة على لقب المدرسة المتميزة، وذلك بعد أن قدمت المدارس المتنافسة العديد من الأفكار والمبادرات الخلاقة لتشجيع وتحفيز طلبتها على القراءة بالإضافة إلى حث أولياء الأمور والمجتمع المحلي المحيط بهذه المدارس على المساهمة والتفاعل بإيجابية مع تحدي القراءة العربي بغرض تحقيق أهدافه الرئيسية وأبرزها تحويل القراءة إلى عادة يقبل عليها الشباب والنشء في كل مكان.

وأضافت أن هذه المشاركة الواسعة من جانب المدارس هذا العام والتي تزيد بنحو 15 ألف مدرسة عن الدورة الثالثة من تحدي القراءة العربي للعام الماضي تؤكد أن المبادرة الثقافية والمعرفية الأكبر عربياً تكسب أرضاً جديدة وزخماً متزايداً وصدى أوسع عاماً بعد عام، وذلك في ظل اتساع المشاركة المجتمعية الناتجة عن المبادرات التي تطلقها المدارس في أوساطها المحيطة.

وأشادت منى الكندي بجهود جميع القائمين على المدارس الـ67 ألفاً المشاركة في تحدي القراءة العربي لهذا العام من المديرين والمعلمين والمشرفين والإداريين، مؤكدة أن الكل فائز في هذا التحدي بغض النظر عن المدرسة التي سيتم تتويجها باللقب، لأن الهدف الأسمى هو نشر حب القراءة والمعرفة بين الطلبة وتدريبهم على اختيار موضوعات القراءة التي تعينهم على تطوير وصقل مهاراتهم واكتساب معارف جديدة تفتح آفاق العالم الواسع أمام أعينهم.

جوائز

يبلغ إجمالي جوائز تحدي القراءة العربي 11 مليون درهم إماراتي (نحو 3 ملايين دولار أمريكي). وتنال المدرسة المتميزة جائزة بقيمة مليون درهم إماراتي، فيما يحظى المشرف الفائز بلقب المشرف المتميّز بجائزة نقدية قدرها 300 ألف درهم إماراتي. أما بطل تحدي القراءة العربي فيحصل على جائزة نقدية قدرها 500 ألف درهم إماراتي.

تصويت الجمهور

ستتاح للجمهور من مخـتلف دول العالم فرصة المساهمة في اخــتيار المدرسة المتميزة في تحدي القراءة العربي لعام 2019 من خلال التصويت عبر الموقع الإلكتروني www.arabreadingchallenge.com، وذلك بعد الاطلاع على منجزات المدرسة، وسيتاح التصويت طوال أسبوع كامل قبل الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي، بدايةً من يوم غد الجمعة.