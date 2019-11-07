10 محطات ثرية في مهرجان ON.DXB

المصدر: دبي-البيان

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ON.DXB، المُلتقى الإقليمي لتطوير المحتوى والإعلام الجديد، والذي يستهدف استكشاف المواهب في المنطقة، وتنمية صناعات الأفلام والألعاب الإلكترونية والفيديو والموسيقى، عن أبرز 10 محطات ترفيهية، ضمن أجندة المهرجان، والمتاحة لزوار المهرجان من حاملي بطاقات «إنداستري أرينا»، في الفترة بين 21 و23 نوفمبر في مدينة دبي للاستوديوهات.

وتشمل هذه المحطات، مجموعة من الجلسات الحوارية والمناظرات وورش العمل والمقابلات المباشرة والحصرية، التي يشارك بها أهم المشاهير، وممثلو أبرز العلامات التجارية المشاركون من شتى أنحاء العالم، حيث تحفل أجندة «إنداستري أرينا»، التي تتسع لأكثر من 1000 زائر، بأكثر من 100 فعالية، وحوالي 60 جلسة حوارية، تقام على مسارح «سيركل ستيج»، «الفن ستيج»، و«سيشن ستيج»، على مدار الأيام الثلاثة، ما يتيح للزوار فرص الاستمتاع بأمسيات رائعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتتمثل الفعاليات الـ 10 الأبرز، التي يُنصح حاملو تذاكر «انداستري أرينا» بعدم تفويتها خلال النسخة الافتتاحية لمهرجان ON.DXB بـ:

1. مقابلة مع: وهي فعالية تستهدف استضافة العديد من مشاهير ومحترفي صناعة الأفلام، والفيديو، والموسيقي والألعاب الإلكترونية، والمحتوى التفاعلي.

2- يلا يوتيوب: سيتعرف الجمهور من خلال هذه الفعالية، إلى قصص نجاح ملهمة، يشاركها كل من مُصمم المحتوى العراقية «نور ستارز»، و«دايلر» الذي اكتسب ملايين المتابعين من المملكة العربية السعودية.

3. القيادات النسائية: تستضيف جلسة «دور المرأة في تغيير مشهد الإعلام»، كلاً من سارة الجرمن مدير عام قنوات دبي وقناة دبي ون، وبيجا غايمي، الكاتبة والمخرجة والمنتجة، وصفاء سرور، الشخصية المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

4. دعم المواهب الناشئة: يقدم مجموعة من الجلسات المخصصة للمواهب الشابة الناشئة.

5. وقت العمل: تستضيف منصة «سيركل ستيج»، جلسة بعنوان «النجاح لا يأتي... عليك أن تسعى لتحقيقه».

6. النواحي التجارية والمالية: تُجسد النواحي المالية جزءاً محورياً من القطاع الإبداعي، وفي ظل بحث المبدعين الشباب عن حلول تمويلية مبتكرة.

7. جلسات خاصة بقطاع الموسيقى.

8. مشهد البث الصوتي.

9. صفوف التمثيل.

9. رحلة عرض «مستر بين».

10. نجوم المستقبل.