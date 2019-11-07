استوديو سعودي يحصد جائزة «سينما حي» في «فن جميل»

المصدر: جدة - البيان

أعلنت فن جميل، المؤسسة المستقلة التي تدعم الفنون والتعليم والتراث في منطقة الشرق الأوسط وخارجه، أمس، عن اختيار «بريك لاب» الاستوديو الفائز بجائزة مسابقتها العالمية لتصميم (سينما حي) ضمن مركز حي: ملتقى الإبداع، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه الدار أول دار سينما مستقّلة، وغير تجارية يجري تصميمها وبناؤها منذ إعلان المملكة في العام 2018 عن السماح بإعادة افتتاح دور العرض السينمائي، ومن المزمع أن تكون راعية لمجتمع المخرجين السينمائيين السعوديين، مع عرض الأفلام المستقلة ذات الجودة الراقية من إنتاج دول المنطقة والعالم.

وقد أسس الأخوان قزاز، المعماريان عبد الرحمن وتركي، استوديو بريك لاب للتصميم في عام 2015، ليستكشفا العلاقات القائمة بين الممارسة الفنية والبحوث المادية والمدنية والبيئة المبنية.

ومن جانبها، قالت أنطونيا كارفر، المديرة التنفيذية في فن جميل: لكم يسعد فن جميل أن تتعاون مع زملاء آخرين في المملكة، ومنهم على سبيل المثال القائمين على تنظيم مهرجان «إثراء» السينمائي في البحر الأحمر، علاوة على مجتمع السينمائيين المبدعين في مدينة جدة وغيرها.