لطيفة بنت محمد: دبي ملتقى الإبداع ومركز ثقافي عالمي

المصدر: دبي - البيان

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي: "نعمل في هيئة الثقافة والفنون في دبي على تعزيز التواصل مع المجتمع الإبداعي والثقافي في إمارة دبي ومختلف أنحاء العالم، بهدف الوقوف على احتياجاتهم وإطلاعهم على مسيرة تطور مشاريعنا كركيزة أساسية ضمن مساعينا لترجمة أهداف الرؤية الثقافية الجديدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى إنجازات ملموسة دعماً لمسيرة تطوير المشهد الإبداعي بدبي، وترسيخ مكانة الإمارة عالمياً كمركز للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب».

تعاون

جاء ذلك في مناسبة لقاء سموها، أمس، ألان بلو، الشريك المؤسس في «لينكد إن»، الشبكة الكبرى من نوعها عالمياً لأصحاب المهن التخصصية، لبحث فرص التعاون بين الجانبين وكيفية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتيحها الموقع في سبيل دعم المجتمع الإبداعي في دبي، وفتح المجال للتعرف إلى المزيد من المواهب المبدعة، سواء على مستوى الإمارة أو الدولة، وكذلك في مواقع مختلفة من العالم، بهدف بناء جسور تواصل فعالة تدعم البيئة الثقافية، وتعين على تحقيق التطلعات العريضة لمستقبل العمل الثقافي في دبي.

وتزامناً مع إطلاق سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم صفحتها الرسمية على منصّة «لينكد إن»، تمت خلال اللقاء الذي حضره كل من هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون بدبي، وشانون برايتون، رئيس قطاع التسويق في «لينكد إن»، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الإقليمي للشركة، مناقشة النقاط والأهداف المشتركة التي تعد أساساً للتعاون المستقبلي المنشود بين «هيئة الثقافة والفنون بدبي» و«لينكد إن».قيمة إيجابية

وثمّنت سموها القيمة الإيجابية التي يسهم بها الموقع في بناء شبكات تضم أصحاب التخصصات المهنية من حول العالم، وخلق مجتمعات احترافية ضمن البيئة الرقمية تمكن أفرادها من اكتشاف مزيد من فرص النجاح والتميز، ما يجعل المميزات المتاحة من خلال «لينكد إن» متوافقة مع مستهدفات رؤية دبي الثقافية الجديدة نحو تأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنةً للإبداع وملتقى للمواهب، عبر خلق حراك ثقافي مؤثر يعزز مكانة دبي على الخريطة الثقافية للعالم، وجعلها الوجهة الأولى للمواهب المبدعة في المجالات الثقافية والفنية، فضلاً عن تأكيد فرص نمو الصناعات الإبداعية في الإمارة لتعزيز العائد الاقتصادي الثقافي، مؤكدةً سموها ترحيب «دبي للثقافة» بالتعاون مع كل مؤسسة أو فكرة تدعم هذه الرؤية وتعين على تحقيق أهدافها.

تعزيز الإنتاجية

من جهته، أعرب ألان بلو، الشريك المؤسس في لينكد إن، عن خالص تقديره لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وما تقوم به سموها من جهود في مقدمة منظومة العمل الثقافي في إمارة دبي، وقال: «إنه لشرف كبير أن نلتقي سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويسرنا التعاون مع الهيئة في ضوء التفهم الكبير للدور الذي يمكن أن يؤديه لينكد إن، المنصة الكبرى للمهنيين في العالم، في دعم المشاريع الثقافية وتوسيع فرص الفائدة للمعنيين بها.

فمهمتنا تتمثل في بناء جسور التواصل بين المهنيين حول العالم لجعلهم أكثر إنتاجية ونجاحاً في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية، ونتطلع إلى أن تكون منصتنا سبباً في إتاحة الفرصة للمبدعين في المنطقة والعالم من المساهمة في ازدهار المشهد الثقافي في دبي».

يُذكر أن شركة «لينكد إن» تمثل أكبر تجمّع مهني على شبكة الإنترنت، إذ تضم في عضويتها نحو 660 مليون مستخدم أغلبهم من أصحاب التخصصات المهنية في مختلف مجالات العمل ضمن ما يزيد على 200 دولة ومنطقة حول العالم، بينما يصل عدد العاملين في الشركة إلى أكثر من 10 آلاف موظف.

آليات

تطرق اللقاء إلى بحث سبل توظيف إمكانات المنصّة الاحترافية في تعزيز آليات التواصل مع المتخصصين في القطاعات الإبداعية والثقافية على الصعيدين المحلي والدولي.