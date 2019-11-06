مونوبولي تتزين بمعالم دبي

المصدر: دبي - البيان

تعد لعبة «مونوبولي» إحدى أشهر الألعاب اللوحية في العالم، وتحظى بإقبال كبير لدى شريحة كبيرة من هواتها، وتقوم فكرتها على تنافس اللاعبين على جمع ثروة في إطار قواعد معينة تنظم بيع وشراء عقارات افتراضية وتأجيرها، أثناء تحرك اللاعبين على اللوحة حسب نتيجة رمي النرد.

وفي شهادة جديدة على مكانة دبي ومدى تقدير العالم لها كوجهة سياحية رائدة، شهدت دبي إطلاق النسخة الخاصة بها من لعبة «مونوبولي» المعروفة حول العالم. وتعد دبي بهذا الإطلاق المدينة الأولى في الشرق الأوسط التي يقع عليها الاختيار لتمتلك نسختها الخاصة.

وغطّت «مونوبولي دبي» أبرز معالم الإمارة، ومن ضمنها: «برج العرب جميرا»، العقار الأغلى قيمة في اللعبة، و«جميرا بيتش هوتيل» و«جميرا أبراج الإمارات»، و«سوق مدينة جميرا» و«القرية العالمية»، وبهذا تكون دبي القابضة قد حظيت بأعلى عدد من المعالم في هذه النسخة من اللعبة.

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