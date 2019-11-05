دوا ليبا في عرض استثنائي للمرة الأولى بدبي

المصدر: دبي- البيان

تستعد وجهة ذا بوينت في نخلة جميرا للتألق على أنغام موسيقى البوب الرائعة خلال أسبوعين من الآن، حيث ستشهد الوجهة تنظيم أول حفل مباشر لمغنية البوب دوا ليبا في ذا بوينت- نخلة جميرا.

تم اختيار نجمة البوب البريطانية الحائزة على جائزة غرامي، التي أصدرت منذ فترة قصيرة أغنيتها المنفردة الجديدة المستوحاة من الديسكو «Don’t Start Now»، لمنح المعجبين فرصة الاستمتاع بالموسيقى الاستثنائية في الواجهة البحرية الشهيرة بالتزامن مع إصدار النجمة العالمية ألبومها الثاني الذي ينتظره الجميع، في الخامس عشر من نوفمبر 2019.

سيحظى المعجبون بفرصة الاستماع الحصرية لألبوم دوا ليبا الثاني، الذي سيتم إطلاقه في اليوم ذاته الذي ستغني فيه المغنية العالمية على مسرح ذا بوينت. ويأتي طرح هذا الألبوم الجديد بعد وصول نجمة البوب إلى النجومية مع ألبومها الأول، الذي أطلقته عام 2017، الذي يعزز مكانة هذا النوع من موسيقى البوب، وقد حازت دوا على شهرتها العالمية بسبب تميز أغانيها، لا سيما «Be The One» و«Blow Your Mind» و«New Rules».

ستقدم دوا ليبا قائمة متنوعة من الأغاني في ذابوينت أمام الآلاف من المعجبين على خشبة المسرح المبنية على الماء. وتستضيف «ذا بوينت» هذا الفعالية بالشراكة مع لايف نايشن، حيث تبدأ الاحتفالات عند الساعة 4 عصراً.