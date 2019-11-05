«فوربس»: «آرت دبي» أحد أبرز المعارض الفنية عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت مجلة «فوربس» الأمريكية معرض «آرت دبي» السنوي، بأنه أحد أبرز المعارض والتظاهرات الفنية على مستوى العالم. ونشرت المجلة، أمس، تقريراً خاصاً عن المشهد الفني في العاصمة الجورجية «تبليسي»، وذكر التقرير أن «تبليسي» تعزز صعودها الفني والثقافي، من خلال المشاركة في أبرز التظاهرات الفنية العالمية، ومنها «آرت دبي».

وفي سياق متصل، وصفت «فوربس» دبي بأنها أرض الأفكار الجديدة في كافة القطاعات، وليس القطاع الاقتصادي فحسب، بل وفي المجال الفني أيضاً.

ونشرت «فوربس» تقريراً خاصاً آخر عن «أسبوع دبي للساعات»، المزمع عقده خلال الفترة بين 20 و24 نوفمبر الجاري.

ووصف التقرير «أسبوع دبي للساعات» بأنه يعد بمثابة الحدث الذي تحتاج إليه صناعة الساعات الفاخرة في العالم.

وأضاف التقرير أن هذا الحدث أصبح بمثابة غصن الزيتون الذي تهديه دبي إلى صناعة عالمية مهددة بالأزمات وتديرها بعض المدن الأوروبية الصغيرة المنعزلة غير القادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية السريعة، إلا أن دبي ليست كذلك، فهي دوماً تُجاري تغيرات العصر، إن لم تكن تسبقها.