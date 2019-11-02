مدينة ذكية في غابة مكسيكية تغطيها 7.5 ملايين شجرة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

كشف استوديو العمارة الإيطالي، ستيفانو بوري، عن أحدث تصاميمه لإنشاء مدينة ذكية مشجرة وسط غابة محاذية لمدينة كانكون بالمكسيك، مشيراً إلى أنها ستكون رائدة في تطوير مستوطنات بشرية أكثر كفاءة من الناحية البيئية.

ووفقاً لموقع «ديزين»، ستضم «مدينة الغابة الذكية» لكانكون التي ستمتد على مساحة 557 هكتاراً، نحو 7.5 ملايين شجرة وشجيرات من اختيار عالمة النبات ومهندسة المناظر الطبيعية لوريا غاتي، من أجل الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.

وذكرتت شركة ستيفانو بوري للعمارة المعروفة بمفهومها لـ«المدينة الغابة»، ومشاريعها التي تتضمن ناطحات سحاب المغطاة بالنبات أن: «المدينة ستكون عبارة عن حديقة نباتية داخل مدينة معاصرة، مستوحاة من تراث شعب المايا وعلاقته بالعالم الطبيعي والروحاني، بهدف إنشاء نظام بيئي حضري تتشابك فيه الطبيعة والمدينة ككائن حي».

ومن المتوقع أن تستوعب المدينة الذكية 116 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون وتخزن 5800 طناً، وأن تستخدم إدارة البيانات للمدينة الذكية بهدف تحسين حوكمة المدينة وحياة مواطنيها، في مجال توفير الطاقة ومنع انتشار الأمراض وتوفير أماكن للراحة في الهواء الطلق.