«خليفة سات» يتألق بصور لمدن حول العالم في اليوم العالمي للمدن

المصدر: دبي - البيان

احتفل «خليفة سات»، أول قمر صناعي تم تصنيعه بأيد إماراتية، يوم الثلاثاء الماضي (29 أكتوبر)، بمرور عام على إطلاقه، وينضم بذلك إلى الأقمار الاصطناعية الأخرى التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء «دبي سات-1» و«دبي سات-2».

وتألق «خليفة سات» في التقاط صور لأهم مدن العالم في اليوم العالمي للمدن، الذي صادف أمس (31 أكتوبر)، والتي عكست الحضارة التي بناها الإنسان ولا يزال، ومن أبرز المدن التي التقط «خليفة سات» صوراً لها: أبوظبي، الرياض، سينسيناتي الأمريكية، هاليفاكس الكندية، فيينا النمساوية، والبندقية الإيطالية، والدار البيضاء المغربية، وتيانجين الصينية.