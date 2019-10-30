إقبال نوعي على زيارة القرية العالمية منذ اليوم الأول

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

شهدت القرية العالمية أمس إقبالاً لافتاً من الزوار من مختلف الجنسيات في اليوم الأول لموسمها 24، حيث بدأ التوافد على البوابات منذ الساعة الرابعة عصراً، الأمر الذي يعتبر نجاحاً كبيراً ويعكس مكانة القرية العالمية وانتظار الآلاف لانطلاق فعالياتها بترقب وحماس شديدين.

وتستضيف القرية العالمية في الموسم 24 ثقافة من 78 دولة عبر 26 جناحاً بواجهات خارجية متميزة تصوّر أجمل معالم وحضارات العالم من خلال الحرف اليدوية والهدايات التذكارية والفنون الشعبية والوجبات الخفيفة والعروض الثقافية المميزة.

وتستقبل نافورة «أريبيان سكوير»، أحدث التجارب الترفيهية في ساحة البوابة الثقافية التي تستضيف عروض النافورة الراقصة والمزينة بإضاءات خلاّبة الزوار من كبار الشخصيات لتخلق نوعاً من الإعجاب والإشادة من قبل الزوار وشملت الإضافات الجديدة هذا الموسم جسرين جديدين في القناة المائية يمثّل الأول جسر «سلسلة زيتشيني» الهنجاري وجسر البرج الشهير في لندن، الذي سيستضيف عروض «تاور تروب» الأكروباتية الهوائية الجديدة والمميزة.

كما امتلأت الطرقات بالزوار الذين راحوا يلتقطون الصور التذكارية في أول يوم للموسم الجديد، كما شهدت المطاعم إقبالاً كبيراً، خاصة بعد الساعة السادسة مساء في ظل توافد المزيد من الزوار خاصة مع تحسن الطقس والاستمتاع بالتسوق والترفيه في الهواء الطلق الذي يعتبر من أهم مفردات التميز للقرية العالمية، ويمكن لضيوف القرية العالمية هذا الموسم الاستمتاع بأروع العروض المسرحية التي يقدمها لهم فريق الترفيه حصرياً وتشمل العروض كلاً من عرض «بوليوود آيكون» و«ذي إينشانتد فوريست» و«باتيل فور ذي بلوك» و«سيتي جام» و«فيستيفال»، إضافةً إلى العروض المخصصة للضيوف الصغار في مسرح الصغار التفاعلي، لتوفر جميعها تجربة متكاملة من الترفيه العائلي.

جهود نوعية

وعقد المعهد المروري في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، دورة تدريبية لـ32 مشرفاً وحارساً لأمن القرية العالمية، بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك مع انطلاق موسم القرية الجديد.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة الإدارة العامة للمرور الخاصة بحراس أمن المؤسسات الخاصة بهدف تدريبهم مرورياً، وتمكينهم من اتخاذ بعض الإجراءات التي يقوم بها رجل المرور، بالإضافة إلى خفض زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة، وخفض انتقال الدوريات لموقع الحادث البسيط.