السعودي الزهراني يغادر تحدي «رواد الفضاء»

المصدر: دبي - البيان

تابع الجمهور منافسات الحلقة الثالثة من برنامج «رواد الفضاء» على شاشة تلفزيون دبي، الذي يبث للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وبمشاركة 12 مشتركاً من مختلف الدول العربية لتحقيق حلم الريادة والوصول إلى الفضاء في تجربة استثنائية.

وفي بداية الحلقة الثالثة تابع الجمهور ملخصاً عاماً لمجريات الحلقة السابقة التي أسفرت عن خروج المشترك اللبناني إميليو ساسين، ثم اطلقت الحلقة تحدياتها، بدءاً من «تحدي الحريق»، ثم «تحدي السباحة» الذي خاضه المشتركون في مجمّع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي بدبي، بهدف استخدام الماء للتحضير لمرحلة انعدام الوزن والتدريب من أجل السير في الفضاء كاختبار معتمد.

وعاد الجميع للاجتماع في القاعة الرئيسية بالمقر الرئيسي لبرنامج «رواد الفضاء»، وبالنتيجة تم الإعلان عن مغادرة المشترك السعودي من منافسات البرنامج على شاشة تلفزيون دبي.