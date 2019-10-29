مفاجآت وغرائب تحتضنها «بلوواترز» في «الهالووين»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بلوواترز»، الوجهة العصرية الفريدة من «مِراس» التي تحتضن «عين دبي» العجلة الترفيهية الأكبر من نوعها في العالم، عن إطلاق مجموعة من النشاطات المرحة بمناسبة «هالووين»، من ضمنها الألعاب والمأكولات والبرامج الترفيهية المستوحاة من المناسبة والتي تتّسم بالغرابة طوال عطلة نهاية الأسبوع التي يصادف فيها الهالووين، أي من الخميس 31 أكتوبر وحتى السبت 2 نوفمبر، حيث

ستُقام يومياً من الساعة 3 بعد الظهر وحتى الساعة 9 مساءً مجموعة من النشاطات المتنوّعة والمرحة للصغار بما في ذلك «ورشة الشبح الصغير» للأشغال اليدوية المخيفة، ومحطّة «كوخ الساحرات» للرسم على الوجوه. وسيكون لمجموعة من الشخصيات المخيفة من «أشباح» و«ساحرات» و«رؤوس قرع» جولات عبر الجزيرة مما يبعث المزيد من المرح في الأجواء بأزيائهم المرعبة، إضافة إلى الأكشاك والألعاب التي ستكون موجودة في وسط الجزيرة.

جولة

وكلّ يوم عند الساعة 5 بعد الظهر تُقام جولة استعراضية للهالووين من «ذا بييتش» إلى «بلوواترز» مع أزياء رائعة وفناني أداء ليستمتع بهم الضيوف. وتتضمن نشاطات هالوين للصغار جولات «تريك أور تريت» التي تنطلق الخميس عند الساعة 6 مساءً ومرّتين عند الساعة 4 و 6 مساءً يوم الجمعة، ويكون لها وقفات على طريقها في أبرز المحلات والمطاعم في «بلوواترز» حيث تُقدّم للأطفال الحلويات والخدع المرحة.