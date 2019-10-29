«دبي ميراكل غاردن».. حلة جديدة وأرقام قياسية

المصدر: دبي - البيان

تعود دبي ميراكل غاردن، أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، لتستقبل الزوّار في موسمها الثامن اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل، حاملة في جعبتها مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة المستوحاة من الزهور.

وخلال الموسم الجديد تطرح الحديقة مجموعة من التسهيلات التي سُتدخل البهجة على قلوب الزوار ومنها «السيدة العائمة» وهي مجسم على شكل سيدة مصنوع من زهور بديعة الجمال. يشار إلى أن الحديقة عملت على تطوير مضمار للجري بطول 400 متر ومحاط بالزهور من الجانبين لعشاق ممارسة الرياضة أو الاسترخاء كما سيستخدم المضمار لإقامة الفعاليات والعروض الترفيهية، حصص الزومبا، بالإضافة إلى الأنشطة البدنية.

رسخت دبي ميراكل غاردن مكانتها خلال السنوات السابقة ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية ومنها تدشين مجسم من الزهور لطائرة طيران الإمارات العملاقة A380 في عام 2016، وإضافة مجسم من الزهور بطول 18 متراً لشخصية ميكي ماوس.

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وقال المهندس عبد الناصر رحال، مصمم حديقة «دبي ميراكل غاردن» ونائب رئيس مجلس إدارة «سيتي لاند»: خلال الموسم الحالي سنقدم مفاجأة كبرى هي الأولى من نوعها في العالم باستخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المجسمات المذهلة.